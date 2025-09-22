22일 이태원서 ‘에릭슨 이노베이션 데이’ 개최 AI·AR·API 기반 5G 플랫폼 경제 인프라 강조 “통신사 비암호화 데이터 해킹, 있어선 안 돼”

[헤럴드경제=차민주 기자] “한국의 5G 단독모드(SA)는 한국 정보통신기술(ICT) 산업의 결정적 전환점으로, 전환이 지연된다면 글로벌 6G 경쟁에서 뒤처질 수 있습니다.”

22일 시벨 콤바즈 에릭슨코리아 대표는 서울 이태원에서 열린 ‘에릭슨 이노베이션 데이 2025’ 기자간담회에서 이 같이 밝히면서 에릭슨의 차세대 기술 포트폴리오를 소개했다. 이어 “한국은 5G를 세계 최초로 상용화했지만, 6G 주도권을 쥐기 위해선 5G SA를 신속하게 도입해야 한다”며 “높은 신뢰도와 초고대역폭을 요구하는 차세대 서비스 확산에 대비한 SA 기반 인프라 투자가 시급하다”고 강조했다.

5G SA는 기지국·코어망 모두 5G만 사용하는 기술이다. 인공지능(AI), 확장현실(XR), 자율주행 등 차세대 서비스에서 필요한 ‘초저지연’에 강하다는 것이 특징이다. 현재 통신3사 중 KT만 5G SA 전국 상용망을 구축했다. SK텔레콤과 LG유플러스는 5G 비단독모드(NSA) 방식으로 운영 중이다.

에릭슨은 한국이 세계 최고 수준의 5G 보급률과 정부 주도의 6G 연구개발 역량을 갖췄다고 평가했다. 미샤 돌러 에릭슨 본사 신기술 담당 부사장은 “5G는 단순한 세대교체가 아니라 AI·AR·API 기반 플랫폼 경제를 뒷받침할 핵심 인프라”라며 “한국은 기술 역량과 제도적 기반을 모두 갖춘 시장으로, 지금 SA 전환과 네트워크 혁신에 속도를 낸다면 글로벌 6G 리더로 성장할 잠재력이 충분하다”고 했다.

다만 에릭슨은 한국 통신 산업에 구조적 문제가 있다고 언급하면서 국내 기업의 전략적 투자를 촉구했다. 에릭슨이 지적한 문제는 ▷SA 전환 지연 ▷투자(CAPEX) 축소 ▷저주파 대역 부족 ▷비단독모드NSA 의존에 따른 진화 정체 ▷통신 사업자들의 AI 투자 편중 등이다. 콤바즈 대표는 “2026년 SA 상용화와 2030년 6G 비전을 앞둔 지금이야말로 5G SA 및 5G 어드밴스드(Advanced) 기술에 대한 전략적 투자 결정을 내려야 할 시점”이라고 설명했다.

이어 에릭슨은 자사 기술을 통해 이 같은 문제를 해결할 수 있다고 강조했다. 에릭슨의 기술로는 ▷AI 네이티브 기능을 탑재한 에릭슨 5G 어드밴스드 ▷에너지 효율을 30~50% 개선한 차세대 라디오 장비 ‘AIR 3285’ ▷첨단 AI 기능으로 최적화되어 전력 소모를 크게 줄인 ‘G4 베이스밴드’ ▷레벨4를 향한 개방형 플랫폼 기반의 네트워크 자동화 기술 ▷‘제로 트러스트 아키텍처(ZTA: Zero Trust Architecture)’를 위한 텔코 그레이드 보안 설루션 등이 소개됐다.

아울러 에릭슨은 최근 국내에서 불거진 통신사 해킹 이슈에 대해 “있어서는 안 되는 일”이라고 우려를 표했다. 이어 보안 부문 기술로 AI 기반 위협 탐지와 대응 기능에 더해 하드웨어 ‘루트 투 트러스트’, 내장형 EDR, 가입자식별번호(IMSI) 캐쳐 차단 기술 등을 통합한 ‘제로 트러스트(Zero Trust)’ 체계를 제시했다.

돌러 부사장은 “한국 통신사 중 암호화되지 않은 데이터가 비인증 사용자에게 전달되는 사례가 있는 것으로 아는데, 이는 오랜 기간 에릭슨에서 절대 사용돼선 안 된다고 강조한 지점”이라며 “에릭슨은 이 모든 보안 취약점을 제로화할 수 있는 아키텍처를 갖추고 있으며, 설계 단계부터 포괄적으로 접근해 예방하고 있다”고 했다.