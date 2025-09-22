항암제 개발…해외진출 상호 협력체계 구축

현대약품(대표 이상준)이 바이오벤처와 협력해 항체-약물 접합체(ADC) 공동연구에 나선다.

이 회사는 이노비젠바이오(대표 현종수)와 ADC 기반 차세대 항암제 공동 연구개발 협약을 했다고 22일 밝혔다. 양사는 이를 통해 ADC 연구개발 역량을 강화하고 글로벌 시장 진출을 추진하기로 했다.

혁신적 ADC 플랫폼 기술을 활용한 신약 후보물질을 발굴한 뒤 비임상 및 임상 공동개발을 추진하게 된다. 이후 글로벌 기술이전 및 상용화 등 연구개발 전 과정에서 긴밀히 협력할 계획이다.

현대약품은 “당사는 다년간 축적된 제약 연구개발 역량과 글로벌 망을 기반으로 임상 및 사업화 단계를 주도한다. 이노비젠은 항체 엔지니어링 및 링커-페이로드 기술을 바탕으로 차별화된 ADC 파이프라인을 확장하게 된다”며 “양사의 이런 강점을 바탕으로 경쟁력 있는 혁신신약을 개발하겠다”고 했다.

ADC는 항체의 표적 특이성과 항암효과를 지닌 저분자 약물을 결합해 암세포를 선택적으로 공격하는 차세대 항암제다. 최근 글로벌 제약시장에서 가장 주목받고 있는 신약기술 중 하나다.