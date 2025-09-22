지하 3층~지상 35층, 10개 동, 총 1,068세대 규모‘힐스테이트’ 브랜드 대단지

부산 인기 주거지 사직동 입지, 우수한 상품성 등 방문객 호평 이어져

부산광역시 동래구 사직동 일원 사직 1-6지구 재건축정비사업을 통해 공급되는 ‘힐스테이트 사직아시아드’가 본격적인 분양에 앞서 사업설명회를 개최했다.

지난 19일(금), 부산 수영구에 위치한 견본주택에서 열린 이번 사업설명회에는 부산 지역 부동산 중개업소 약 130여 곳이 참여해 성황을 이뤘다.

사업설명회에서는 힐스테이트 사직아시아드의 사업 개요와 상품 구성 등 주요 내용을 중심으로 상세한 설명이 이어졌다. 참석자들은 이를 통해 단지에 대한 전반적인 정보를 종합적으로 확인할 수 있었으며, 특히 부동산 관계자들에게는 견본주택 유니트를 사전 공개하며 단지의 특장점도 집중적으로 소개됐다.

참석한 부동산 관계자들은 힐스테이트 사직아시아드의 특화 설계와 다양한 커뮤니티 시설 등 뛰어난 상품성에 대해 호평했다. 또한 우수한 교육 환경과 쾌적한 주거 여건, 편리한 생활 인프라 등 우수한 입지 조건도 긍정적인 반응을 얻었다.

특히, 현대건설만의 층간소음 저감 기술인 ‘H사일런트 홈’ 시스템이 부산 최초로 적용되며, 쾌적한 실내 환경을 제공하는 점이 방문객들의 이목을 끌었다.

단지의 다양한 커뮤니티 시설도 많은 관심을 받았다. 먼저 단지는 사직동 최초로 103동 31층에 스카이라운지가 조성돼 탁 트인 사직동의 전경을 한 눈에 바라보며 여유로운 생활이 가능하다.

이 외에도 입주민의 삶의 질을 높이는 다양한 커뮤니티 시설과 함께, 건강하고 활기찬 라이프스타일을 위한 운동 공간도 마련될 예정이다. 피트니스센터를 비롯해 스크린골프장, 탁구장, GX룸 등 다양한 스포츠 커뮤니티가 조성돼 남녀노소 누구나 일상 속에서 손쉽게 건강을 챙길 수 있다.

부산 최초로 도입되는 스크린야구장도 계획돼 있으며, 이 외에도 게스트하우스, 힐스라운지(카페), H아이숲, 작은도서관, 독서실 등 입주민을 위한 편의 시설이 함께 갖춰질 예정이다.

여기에 평면 구성부터 주방·욕실 특화 설계, 다양한 수납공간에 이르기까지 실거주자를 위한 세심한 설계도 큰 호응을 받았다. 먼저 남향 위주의 단지 배치로 채광과 개방감을 극대화했다. 또한 수요자들의 니즈에 맞춘 다양한 평면 설계를 갖췄는데, 일부 판상형 타입은 맞통풍이 가능해 환기가 우수하고 타워형 타입은 수납 강화형으로 공간 활용도를 높였다.

또한, 전 세대 2.3m(우물천장 2.4m)의 층고를 통해 개방감을 확보했으며, 드레스룸, 팬트리, 자녀방반침장 등 수납 특화 공간이 제공(일부 타입 제외)된다. 또한 마감재, 가구 등에 고급 유상 옵션을 다양하게 마련해, 수요자의 라이프스타일에 맞는 맞춤형 주거 공간 구성이 가능하다.

사업설명회에 참석한 부산 동래구 소재 부동산 중개업소 소장 김 씨(53세)는 “힐스테이트 사직아시아드는 입지, 설계, 커뮤니티 등 모든 면에서 고르게 우수한 단지라고 느꼈다”며 “특히, 부산 최초로 적용되는 기술과 다양한 특화 시설은 실수요자뿐 아니라 투자자들에게도 충분히 매력적인 요소”라고 말했다. 이어 그는 “이러한 경쟁력을 갖춘 단지인 만큼, 향후 분양 시장에서도 큰 인기를 끌 것으로 보이며 성공적인 분양은 문제없을 것으로 보인다”라고 전했다.

부산광역시 동래구 사직동 일원에 공급되는 ‘힐스테이트 사직아시아드’는 지하 3층~지상 35층, 10개 동, 전용면적 50~121㎡, 총 1,068세대 규모로 조성되며 이 중 조합원 물량을 제외한 전용면적 50~84㎡, 302세대가 일반분양 물량이다.

도보권에 사직동의 명문학군으로 꼽히는 사직초, 사직여중, 사직중, 사직고 등이 있는 것을 비롯해 부산지하철 3호선 사직역 주변의 사직동 학원가, 아시아드대로 학원가 등도 인근에 위치한다.

홈플러스(아시아드점), 사직동 먹자골목, 사직시장, CGV, 종합운동장(사직야구장), 부산광역시의료원 등을 비롯해 단지 바로 북측으로 쇠미산이 자리한다.

한편, ‘힐스테이트 사직아시아드’ 견본주택은 부산광역시 수영구 망미동 일원에 마련돼 있으며 26일(금)에 개관할 예정이다.