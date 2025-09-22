[헤럴드경제=김지헌 기자] 영국, 캐나다 등 150여개국이 팔레스타인을 국가로 승인한 가운데 일본은 당분간 승인을 보류할 방침을 정했다.

22일 현지 언론에 따르면 이와야 다케시 외무상은 지난 19일 기자회견에서 현시점에서 국가 승인이 팔레스타인 정세 호전으로 이어지지 않을 것이라는 이유 등을 들어 이런 방침을 표명했다.

이와야 외무상은 이날 출국해 유엔 총회와 팔레스타인 관련 회의 등에 참석 예정이다.

이와 관련, 아사히신문은 “표면적인 이유 이외에 동맹국인 미국과의 관계가 악화할 수 있다는 생각도 있다”고 승인 보류 방침의 이유를 전했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 이스라엘을 지지하며 팔레스타인의 국가 승인에 반대 의사를 명확히 해왔다.

한 각료는 “이시바 시게루 총리는 끝까지 고민했지만, 미국을 거역할 수 없다”고 말했다고 이 신문은 전했다.

앞서 캐나다, 호주, 영국, 포르투갈 등 4개국은 21일(현지시간) 차례로 팔레스타인을 국가로 공식 승인했다.

이로써 193개 유엔 회원국 중 팔레스타인을 국가로 인정한 나라는 151개국으로 늘었다.