7개 취약지역 지정…인파 밀집 구역 집중 관리 130명 안전인력 배치, 마포경찰서 및 마포소방서 등 유관기관 협력 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 27일 마포대교~한강대교 구간에서 열리는 ‘서울세계불꽃축제 2025’를 구민과 방문객 모두가 안심하고 즐길 수 있도록 안전관리에 총력을 기울이고 있다.

구는 축제 당일 인파 흐름을 분석한 결과, 새빛문화숲, 365구민센터, 밤섬공원, 현석마을마당, 마포어린이공원, 헨켈타워, 마포역 등 7개 구역에 인파가 밀집될 것으로 예상하고 이를 중점 관리지역으로 지정했다.

특히 새빛문화숲에서는 같은 날 ‘하늘길 페스타’가 열려, 지역 내 혼잡 관리가 어느 때보다 중요해졌다.

이에 구는 지난 8일과 15일, 마포구청 재난안전상황실에서 사전 안전점검 회의와 유관기관 대책 회의를 열고 관리구역별 안전관리 책임자 지정, 인파 통제, 의료 인력 및 구급차 배치, 교통대책 등 세부 계획을 종합적으로 논의했다.

이어 10일에는 오경희 부구청장을 비롯한 주요 간부들이 직접 인파가 몰릴 것으로 예상되는 새빛문화숲, 마포역, 밤섬공원, 헨켈타워 등 주요 현장을 점검, 시설 안전상태와 인파 동선을 확인하고 위험 요소 개선 및 안전요원 배치계획을 세밀히 살폈다.

올해 불꽃축제에는 예년보다 더 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 구는 총 130여 명의 안전 인력을 배치해 취약지역별 맞춤형 안전관리를 강화, 마포경찰서와 협력해 인파 통제와 분산, 행사 종료 후 순차 해산 유도를 체계적으로 추진할 계획이다.

아울러 마포구 보건소는 구급차량과 의료 인력을 현장에 배치해 긴급 상황에 대비, 불법 노점 및 주정차 단속, 가로청소, 쓰레기 수거 등 시민 불편 해소 조치도 함께 병행해 축제를 찾는 모든 관람객이 안전하면서도 쾌적한 환경 속에서 불꽃축제를 즐길 수 있도록 최선을 다할 계획이다.

박강수 마포구청장은 “서울세계불꽃축제는 국내외 많은 시민이 찾는 대표 행사인 만큼, 무엇보다 안전이 최우선”이라며 “사전 점검과 유관기관 협업, 그리고 촘촘한 현장 관리로 구민과 방문객 모두가 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.