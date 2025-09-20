[헤럴드경제=이원율 기자]보이 그룹 방탄소년단(BTS) 지민의 솔로 2집 타이틀곡 ‘후’(Who)가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 20억 스트리밍을 찍었다고 소속사 빅히트뮤직이 20일 밝혔다.

이 곡은 18일자 차트 기준으로 누적 재생 20억회를 기록했다. 이는 지민의 솔로곡으로 첫 기록이기도 하다.

‘후’는 만난 적 없는 누군가를 그리워하는 애틋함, 그리고 혼란스러움 등 마음을 노래한 힙합 알앤비(R&B) 장르의 노래다.

‘후’는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 14위로 진입했다. 이후 33주간 차트에 자리잡으며 긴 시간 인기를 얻었다. 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에도 28주간 자리를 지키기도 했다.

아울러 ‘후’는 미국 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌’(미국 제외) 차트에도 60주째 올라와 있는 상태다.

지민은 3월 미국 아이하트라디오 주최 ‘2025 아이하트라디오 뮤직 어워즈’에서 이 노래로 ‘올해의 K팝송’을 받았다. ‘후’는 지난해 스포티파이 연말 결산에서 전세계에서 가장 많이 재생된 K팝 음원이자 한국 이용자가 가장 많이 들은 노래로도 꼽혔다.

한편 최근 지민은 개인 프로필에서 협업없는 22곡 순수 솔로곡으로 총 60억 스트리밍을 달성하며 솔로가수로 선두에 올랐다. 협업곡을 포함한 34곡의 전체 스트리밍은 73억7900만을 기록했다.