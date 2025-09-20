[헤럴드경제=이원율 기자]인도 출신의 유명 가수 주빈 가르그(52)가 싱가포르에서 스쿠버다이빙 중 사고로 사망했다.

20일(현지시간) 싱가포르 매체 스트레이츠타임스와 인디언익스프레스 등 인도 매체들에 따르면 가르그는 전날 오후 싱가포르 앞바다 세인트존스 섬에서 스쿠버다이빙을 하던 중 의식을 잃었다.

현지 경찰이 신고를 받고 현장에 도착, 가르그를 구조했다. 가르그는 병원으로 곧장 옮겨졌지만, 결국 사망했다.

자세한 사망 원인은 아직 알려지지 않고 있다. 다만 현지 경찰에 따르면 타살로 의심되는 정황은 없는 상황이다.

1992년에 데뷔한 가르그는 30여가지 언어로 많은 곡을 발표해 큰 인기를 누렸다. 가르그는 가수이자 작사·작곡가, 음악 프로듀서, 배우 등 다양한 영역에서 존재감을 보였다.

그런 그는 인도 출신의 세계적 지휘자 주빈 메타를 따라 ‘주빈’이라는 이름을 얻었다고 한다.

가르그는 특히나 북동부 아삼주의 언어인 아삼어로 노래하며, 아삼주를 대표하는 ‘슈퍼스타’로 이름도 알렸다.

그는 선행으로도 주목을 받았다. 가령 그는 코로나19 팬데믹 기간 중 자신의 집을 코로나19 요양원으로 개조했다. 이를 환자들을 위한 의료 지원·숙소 등으로 활용했다.

아울러 차밭 노동자들의 인권과 환경 보호를 위해 목소리를 내는 등 사회적 의식을 가진 인도주의자였다고 스트레이츠타임스는 보도했다.

나렌드라 모디 인도 총리도 공식적으로 애도를 표했다. 그는 자신의 엑스(X)에서 “인기 가수 주빈 가르그의 갑작스러운 사망에 큰 충격을 받았다”며 “그는 음악계에 풍성한 공헌을 한 사람으로 기억될 것”이라고 했다.

한편 가르그는 당초 이날 싱가포르에서 열리는 인도 북동부 지방의 특산물과 문화유산을 알리는 행사 ‘노스이스트 페스티벌’ 중 무대에 오를 계획이었다.

이 행사는 가르그의 사망으로 취소된 상태다.