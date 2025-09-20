푸드트럭과 체험부스, 인기 아티스트 공연까지…학생과 시민 모두 함께 즐기는 개방형 축제 열린다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경 북구미대학교(총장 이승환)가 오는 22일 오후 4시 교내 운동장에서 ‘FESTIVAL EVE : GUMI’를 개최한다.

이번 축제는 재학생뿐 아니라 지역 시민 누구나 참여할 수 있는 개방형 행사로, 대학과 지역이 함께 만드는 청년 문화의 장으로 기획됐다.

행사장에는 푸드트럭과 이벤트 존이 마련돼 다양한 먹거리와 즐길 거리를 제공하며, 오후 7시 30분부터는 엔젤노이즈, 이영지, 최예나, 블루팅커스 등 인기 아티스트들이 무대에 올라 현장에 참여한 학생과 시민들에게 특별한 공연을 선사할 예정이다.

이어 23일 오후 2시부터는 구미대학교 운동장에서 ‘제1회 구미시 4개 대학 어울림 페스티벌’이 열린다.

이번 행사에는 구미대학교를 비롯해 금오공과대학교, 경운대학교, 한국폴리텍대학 구미캠퍼스 등 지역 4개 대학이 함께 참여하며, 구미 청년들이 화합하고 즐길 수 있는 지역 최초의 연합 축제로 주목받고 있다.

주요 프로그램으로는 ▲4개 대학 대표 동아리 공연 ▲청년문화 체험 행사 ▲체험부스 등이 운영되며, 오후 8시에는 인기 가수 권은비가, 9시 이후에는 하이키와 창모가 무대에 올라 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

구미대학교 관계자는 “이번 축제는 대학과 지역이 함께 어울리며 새로운 청년 문화를 만들어가는 의미 있는 자리”라며 “많은 학생과 시민이 함께 참여해 화합과 즐거움의 시간을 갖길 바란다”고 전했다.