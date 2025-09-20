대학-소상공인-센터 손잡고 기술·마케팅 역량 강화, 지역 경제 활성화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북전문대학교(총장 최재혁)는 19일 ‘RISE 지역협력 성장 CCC LAB 사업’의 일환으로 지역 농·특산물 가공 산업 발전을 위한 산학협력 협약을 체결하고 협의체를 구성했다.

이번 협약은 대학의 산학협력 인프라를 활용해 지역 소상공인의 기술 경쟁력을 높이고 공동 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약식에는 경북전문대 이중섭 WE RISE 추진단장과 이규식 산학협력단장, 영주 소공인 복합지원센터장, 그리고 지역 농·특산물 가공업체 10곳의 대표들이 참석했다.

협의체는 앞으로 농·특산물 가공 기술 공동 개발, 공용장비 활용, 마케팅 및 판로 확대 등 다양한 분야에서 협력하며 지역 농업과 식품산업의 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

최재혁 총장은 “이번 협약은 지역 농업과 식품 가공 산업의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 출발점”이라며, “대학과 기업이 함께 협력해 지역사회에 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

경북전문대는 전문인력과 장비, 연구역량 등 산학협력 기반 인프라를 적극 활용해 기업과의 상생 협력을 강화할 예정이다.

이를 통해 지역 소상공인들은 최신 농·특산물 가공 기술과 품질 관리 역량을 확보하고, 제품 경쟁력을 높여 판로 확대와 매출 증가에도 긍정적 영향을 받을 것으로 기대된다.

센터와 대학, 산업체는 앞으로도 협력을 지속하며 지역 농업과 식품산업 발전을 위한 연구와 기술 개발, 시장 확대 등 실질적 성과 창출에 주력할 방침이다.