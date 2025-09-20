불법추심 시달리다 숨진 ‘싱글맘’ 1주기 가해자 김씨가 괴롭힌 추가 피해자 나와 388번 불법추심 문자 ··야간에도 71번 연락

[헤럴드경제=김도윤 기자] 사채업자의 불법추심에 시달리다가 목숨을 끊은 이른바 ‘30대 싱글맘 사건’. 피해자 심모 씨의 사망 1주기를 앞두고 동료들이 추모식을 열었다. 그녀는 지난해 9월 지방의 한 펜션에서 사망했다. 그는 유서에 ‘다음 생에서도 사랑한다. 사랑한다. 내 새끼. 사랑한다’라고 적었다.그를 벼랑 끝으로 내몬 불법 사금융업자 김모 씨에 대한 1심 재판이 진행 중인 가운데, 그로부터 388번 무차별 추심 연락을 받았던 또 다른 피해자가 있는 것으로 나타났다.

김씨로부터 도를 넘는 불법추심 피해를 당한 이들은 심씨를 포함해 모두 7명이었다. 그는 지난해 7월 말부터 11월 초까지 피해자들에게 총 2019만 원을 빌려주고 법정 최고 이자율(연 20%)을 크게 웃도는 연 1215~5214%의 금리를 적용해 상환 협박한 혐의 등으로 지난 1월 재판에 넘겨졌다.

이 사건은 지난 6월에 선고가 이뤄질 예정이었지만 검찰 측에서 추가 피해자 A씨를 확인하면서 재판부에 추가 심리를 요청했고 지난 7월부터 공판이 이어지고 있다. 검찰은 김씨에게 초과이자 취득 혐의를 적용해 추가 기소하고 불법사채와 추심으로 인한 다른 피해 사례도 공소사실로 적시했다.

헤럴드경제가 확보한 추가 공소장에 따르면 또 다른 피해자 A씨는 지난해 11월 말에서 12월 중순까지 3주가 안되는 기간 동안 김씨로부터 388번 불법추심 연락을 받았다.

채권추심법(9조)은 오후 9시부터 다음날 오전 8시 사이에 말, 글, 음향, 영상 등의 방식으로 채무자나 관계인에게 공포심이나 불안감을 유발해선 안 된다고 규정하고 있으나 지켜지지 않았다.

김씨는 A씨에게 300~500만 원씩 여러 차례 돈을 빌려줬지만 피해자가 제때 대출금을 상환하지 않자 “내가 주(週)연장이라도 하라 그랬지?”, “빌리든 가게를 팔든 뭘 해서라도 정리해 주세요”, “대출 안 되면 주식 처분해서 준다면서” 등의 내용의 문자 메시지를 하루에 많게는 81번을 수초에서 수분 간격으로 보냈다. 야간에도 71번 연락해 협박했다.

불법추심 근절에 공감대…제2의 싱글맘 사건 안 나올까

지난 18일 오전 서울 성북구청 앞에서는 심씨의 사망 1주기를 앞두고 추모식이 열렸다. 그를 기억하는 동료 30여 명이 모여 영정 앞에 향을 피우고 절을 올렸다. 고인은 생전 미아리 텍사스라 불리는 성매매 집결지에서 성 노동자로 일하며 유치원생 딸과 부친을 부양했다.

불법사금융과 법에 어긋난 추심으로 비롯된 피해는 좀처럼 사라지지 않는다. 정부와 정치권은 불법사금융의 뿌리를 뽑겠다는데 공감대를 이루고 법률적이고 정책적 대책을 내놓고 있다.

지난 7월 말 시행된 개정 대부업법에는 ‘연이율로 60%를 넘어서는 초고금리를 요구하거나 성착취·폭행을 통해 맺은 계약은 원천 무효로 한다’는 내용이 담겼다. 연이율 수백~수천%에 달하는 이른바 ‘반사회적 대부계약’에 대해서는 이자와 원금을 모두 갚지 않아도 되는 근거가 생긴 셈이다.

무등록 불법 사금융업자에 대한 처벌 수위 수준도 기존 ‘징역 5년 이하 또는 벌금 5000만원 이하’에서 ‘징역 10년 이하 또는 벌금 5억원 이하’로 상향 조정됐다. 법정 최고금리를 위반했을 때 처벌 수위도 ‘징역 3년 이하 또는 벌금 3000만원 이하’에서 ‘징역 5년 이하 또는 벌금 2억원 이하’로 강화됐다.

정부도 최근 불법사금융 근절을 위한 범정부 태스크포스(TF)회의를 열고 ▷피해예방과 차단 ▷피해자 보호 ▷범죄수익 환수·환급 ▷범죄세력 수사·처벌 등 4단계 대응책을 마련했다. 내년 서민들에게 공급하는 정책대출 규모를 2조6300억원으로 확대하고 온라인 불법 광고 차단 조치도 강화하기로 했다.