“자진 사임” vs “전쟁 중단 건의설”

[헤럴드경제=정호원 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근 인사로 꼽히던 드미트리 코자크(66) 러시아 연방·대통령행정실 부실장이 돌연 자리에서 물러나 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

푸틴 대통령은 18일(현지시간) 코자크를 해임한다는 명령에 서명했다. 크렘린궁은 해임 사유나 향후 거취에 대해서는 별다른 설명을 내놓지 않았다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 코자크가 자진 사임했다고 설명했다.

코자크는 상트페테르부르크 법대 동문으로 1990년대부터 푸틴과 함께 일해온 최측근이다. 1999년 중앙무대에 오른 뒤 부총리, 장관, 대통령행정실 부실장 등을 지내며 25년 이상 푸틴 곁을 지켰다. 2014년에는 소치 동계올림픽 준비를 총괄하며 국가 공훈훈장을 받기도 했다.

장기 신임을 받아온 인물이 돌연 물러난 것은 이례적이다. 크렘린궁 부실장이 자리에서 떠난 것은 2016년 뱌체슬라프 볼로딘 제1부실장이 하원 의장으로 옮긴 이후 처음이다

러시아 언론에서는 코자크가 기업 활동을 준비하고 있거나, 북서연방관구 대통령 전권대사에 기용될 가능성 등을 거론하고 있다. 일부 외신은 그가 푸틴 대통령에게 우크라이나 ‘특별군사작전’ 중단 방안을 제안한 뒤 사임했다는 보도도 내놨다. 또 다른 매체는 대통령행정실 조직 개편으로 인해 담당 업무가 재편되면서 입지가 줄어든 것이 배경일 수 있다고 분석했다.