강북구 미아·번동 찾아 모아타운·입체공원 성과 점검

32곳서 4만3000호 공급 기대, “속도전으로 주택시장 안정”

용적률 상향으로 1000가구 이상 늘어, 번동 모아타운 2028년 입주 목표

오세훈 서울시장이 지난달 12일 용산꿈나무종합타운에서 열린 정비사업 아카데미에서 서울시 정비사업 방향과 추진 전략에 대해 설명하는 모습. [서울시]

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 강북구 일대를 ‘주거지 대개조’의 상징 지역으로 삼고 정비사업 속도전에 나서고 있다. 오세훈 서울시장은 19일 강북구 미아동 주민센터에서 열린 ‘대시민 정비사업 아카데미’에 참석해 신속통합기획과 모아타운 등 대표 정책의 성과를 공유하며 현장을 직접 점검했다.

오 시장은 “주택시장을 안정시키는 가장 확실한 방법은 원하는 곳에 더 많은 집을 더 빠르게 공급하는 것”이라고 강조했다. 그는 이날 미아동과 번동 일대를 찾아 모아타운 1호 시범 사업지와 입체공원 첫 적용지를 점검하며 사업 차질 없는 추진을 당부했다.

강북구는 노후 저층주거지가 밀집해 재개발 필요성이 높은 지역이다. 현재 총 32곳(196만㎡)에서 재개발·재건축 등 정비사업이 진행 중이며, 약 4만3000호의 신규 주택 공급이 예상된다. 특히 사업성 보정계수를 적용받은 6곳은 용적률이 10~20% 상향돼 원래 계획보다 1090가구 늘어나는 효과를 얻었다.

서울시는 모아타운을 통해 기존 노후도 요건을 충족하지 못했던 지역도 개선 중이다. 강북구에서는 9개 모아타운이 추진되고 있어 25개 자치구 가운데 두 번째로 큰 규모다. 번동 모아타운은 지난해 12월 착공해 2028년 입주를 목표로 하며, 기존 793가구를 철거하고 총 1242가구의 아파트·임대주택·부대시설을 조성한다.

미아동 130번지 일대는 ‘입체공원’ 제도가 처음 적용된 사례로, 공원 면적을 대지면적으로 인정받아 세대수가 최소 6% 이상 증가하는 효과를 얻었다. 서울시는 2026년 초 정비구역 지정을 목표로 하고 있다.

서울시는 지난 7월부터 정비사업 절차와 정책을 시민에게 알리는 ‘대시민 정비사업 아카데미’를 운영 중이다. 오 시장은 용산·중랑에 이어 이날 강북구에서 세 번째로 강연에 나섰으며, 향후 서초·마포·동대문 등으로 이어갈 예정이다. 시는 아카데미 과정에서 수렴한 주민 의견을 향후 정비사업 정책에 반영한다는 방침이다.


