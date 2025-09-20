서울시, 정비사업 평당 공사비 700만원 기준 핵심지는 공사비 1200만원까지 올라 괴리 “사업 성패 공사비·분담금 부담에 따라 달라져”

[헤럴드경제=정주원 기자] #서울시는 최근 서울 동북권 ‘삼환 도봉 아파트’의 용적률을 높이면서 조합원 분담금이 4억3000만원에서 2억6000만원으로 줄어들 것이라 밝혔다. 추정 비례율은 107%로 산출됐고, 일반분양가는 주변 시세를 고려해 평(3.3㎡)당 3600만원·공사비는 700만원 수준으로 책정한 결과다. 하지만 업계에선 급등한 공사비 현실을 반영하지 않은 전망이란 지적이 나온다.

실제 정비사업 공사비는 최근 몇 년 사이 급등했다. 20일 주거환경연구원 조사에 따르면 서울 정비사업장 전용면적 3.3㎡당 평균 공사비는 2019년 490만원→ 2021년 578만원→ 2023년 750만원→ 2024년 842만7000원으로 올랐다.

고가 주택 밀집 지역에선 평당 공사비 1000만원을 넘긴 지 오래다. 현재 입찰과 시공사 선정에 나선 성수·여의도·압구정 등 주요 사업장은 평당 1100만~1200만원 수준이 정착됐다. 서울 성동구 일대의 성수2지구는 총사업비 규모가 1조7864억원으로 평당 공사비는 1160만원에 달하고, 성수1지구도 평당 공사비 1132만원으로 입찰공고를 낸 바 있다.

건설업계에 따르면 압구정2구역 역시 평당 공사비가 1150만원으로 책정됐고, 최근 시공사 입찰에 나선 여의도 대교아파트도 1120만원을 제시한 것으로 알려졌다. 원자재 가격 상승·인건비 부담·고급화 전략 등이 주요 요인으로 꼽히며, 전문가들은 앞으로도 공사비 상승세가 이어질 것으로 보고 있다.

송승현 도시와경제 대표는 “국토부가 고시한 기본 건축비는 600만원 수준이지만 이는 최소 기준일 뿐”이라며 “친환경 설비, 산재·안전 비용, 커뮤니티 시설, PF(프로젝트파이낸싱) 금리 상승 등이 반영되면서 실제 공사비는 계속 올라갈 수밖에 없는 구조”라고 말했다.

이어 “서울시는 일반적인 공사비 기준으로 사업성을 계산하지만, 주민들이 원하는 고급화 전략이 반영되면 공사비는 더 커진다”며 “조합의 선택에 따라 분담금 규모도 달라질 수밖에 없다”고 설명했다.

김인만 김인만부동산경제연구소장도 “공사비가 오른 건 자재비·인건비·땅값 뿐 아니라 지방 미분양 부담까지 복합적으로 작용한 결과”라며 “빌라를 지어도 평당 1000만원 이상 드는 시대에 700만원대 기준은 현실적으로 어렵다”고 지적했다.

서울시도 확정된 비용이 아니라고 설명했다. 서울시 관계자는 “재건축은 조합 설립 후 사업시행인가까지 3~5년이 걸리고, 단계마다 건축계획·분양가·공사비가 변동되면서 분담금도 달라진다”고 잔했다. 최종 분담금은 공사 직전 관리처분계획에서 확정된다.

전문가들은 앞으로 공사비 급등과 분담금 갈등이 정비사업 속도를 가늠할 핵심 변수라고 입을 모으고 있다. 한 전문가는 “조합과 주민 간 사업성 인식 차이가 갈등을 키울 경우 서울시가 추진하는 정비사업 속도전에도 제동이 걸릴 수 있다”고 경고했다.