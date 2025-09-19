플래그십 스토어 이후 두 번째 매장

[헤럴드경제=전새날 기자] 디자이너 브랜드 포스트 아카이브 팩션은 신세계백화점 강남점에 매장을 연다고 19일 밝혔다.

2022년 봄 서울 첫 플래그십 스토어를 연 이후 두 번째 매장이다. 신세계백화점 강남점 7층 멘즈 컨템포러리 존에서 새롭게 선보인다.

매장은 스튜디오 언라벨이 설계했다. 건축가 반 시게루가 ‘더 도쿄 토일렛’ 프로젝트에서 선보인 스마트 글라스를 탈의실과 재고실에 도입했다. 문을 잠그는 순간 유리는 투명에서 불투명으로 전환된다. 공적과 사적이 교차하는 의류 매장의 특수 공간인 탈의실과 사용자의 관계를 재해석한다고 브랜드 측은 설명했다.

포스트 아카이브 팩션은 매장 개점을 기념해 2025 FW(가을·겨울) 시즌 신제품 가죽 지갑과 벨트를 2주간 선발매한다.

한편 포스트 아카이브 팩션은 코오롱FnC가 지난해 전략적 투자를 진행한 브랜드다. 디자이너 임동준이 이끄는 포스트 아카이브 팩션은 테크웨어를 기반으로 한 해체주의 디자인이 특징이다.