청사초롱 길 따라 걷고, 시민·가수 공연까지…이틀간 도심 속 힐링야행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시 철길 숲이 가을밤 정취로 물든다.

오는 26~27일 이틀간 열리는 ‘2025 힐링필링 포항철길숲야행’은 오후 6시부터 10시까지 도심 속 산책로를 환하게 밝힌다.

청사초롱 길을 따라 은은히 빛나는 전통 등과 복고풍 등간로드가 이어지면서 방문객들의 발걸음을 자연스럽게 이끈다.

철길숲 곳곳에는 반려견 놀이터, 불의정원 힐링소원트리, 플로깅 과자상점 등 시민 참여형 프로그램이 설치돼 가족 단위 방문객들도 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

거리마다 풍기는 달콤한 향기와 음악소리는 축제 현장의 낭만을 더한다.

주 무대인 한터마당에서는 26일 개막식과 함께 청소년합창단 공연 후 인기 가수 V.O.S와 범진이 ‘가을밤 어울림 음악회’를 선보인다.

27일에는 시민이 직접 참여하는 ‘시민풍류회’와 뮤지컬 갈라쇼, 마술·버블쇼 등 다채로운 공연이 이어진다.

이 외에도 플리마켓, 체험존, 포토존, 거리퍼포먼스 등 상설 프로그램이 마련돼 방문객들의 오감 만족을 채운다. 스탬프투어 참여자는 완주 시 ‘소원달등’을 받아가는 재미도 있다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “철길숲은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 도심 속 힐링 명소”라며 “가을밤의 불빛과 음악, 체험이 어우러진 이번 야행에 많은 시민과 관광객이 함께하길 바란다”고 말했다.