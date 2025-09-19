“공략 가능한 시장 500억 달러” 中견제 속 美반도체 시너지 기대 파운드리 계약은 포함 안돼

한때 라이벌 관계였던 엔비디아와 인텔이 서로 손을 맞잡게 되면서 두 업체가 시너지를 극대화할 수 있을 지 주목된다. 엔비디아와 인텔이 도널드 트럼프 미국 대통령이 관여하고 있는 미국 대표 반도체 기업이라는 점에서도 의미가 작지 않다. 특히 중국이 ‘탈(脫) 엔비디아’를 선언하는 상황 속에서 외신들은 이번 계약이 “양사에 모두 이익”이라며 “미국 반도체 업체를 지탱하는 조치”라고 평가했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 18일(현지시간) 인텔에 대한 투자 발표 뒤 기자들과 가진 콘퍼런스콜(전화회의)에서 이번 투자를 “양사가 거의 1년간 논의했다”며 “우리는 인텔로부터 CPU를 구입한 뒤 이를 슈퍼 칩으로 연결해 우리의 컴퓨팅 노드(서버)를 만들고, 이는 다시 랙 스케일 AI 슈퍼컴퓨터에 통합될 것”이라고 말했다.

그는 립부 탄 인텔 CEO를 “오랜 친구”라고 불렀다. 탄 CEO도 앞서 자신과 황 CEO가 “30년 동안 알고 지낸 사이”라고 언급했다.

황 CEO는 엔비디아가 노트북과 PC에 탑재되는 인텔 칩에 GPU 기술을 제공할 것이라며 “두 제품 협력을 통해 공략할 수 있는 시장의 총가치가 500억 달러에 달한다”며 “우리는 인텔 CPU의 매우 큰 고객이 될 것이며 인텔 칩에 GPU 칩렛을 공급하는 대규모 공급업체가 될 것”이라고 덧붙였다.

또한 이번 양사의 협력에는 인텔의 패키징 기술이 사용된다. 다만 이번 협력에는 인텔이 엔비디아의 칩 생산을 맡는 파운드리(반도체 위탁생산) 계약은 이뤄지지 않았다.

미 뉴욕타임스(NYT)는 이번 발표가 인텔에 생명줄이 될 뿐 아니라, 두 실리콘밸리 기업 간 운명의 역전을 상징한다고 보도했다. 또 인공지능(AI) 수요가 폭증하는 오늘날 세계 기술 산업 판도를 어떻게 바꾸고 있는지를 보여주고 있다고 짚었다.

미국 정부가 엔비디아와 인텔 양사에 관여하고 있는 만큼, 업계에선 이번 거래를 두고 이례적이라는 시각도 제기됐다. 미국기업연구소의 라이언 페다시우크는 “정부와 특별한 수익 배분 계약을 맺은 기업이 정부가 지분을 보유한 다른 기업에 대규모 투자하는 것은 전례 없는 일”이라고 분석했다.

인텔은 한때 ‘인텔의 역사가 반도체 역사’라고 칭해질 만큼 세계 최고의 반도체 기업으로 군림했으나 변화에 선제적으로 대응하지 못해 고전해왔다. 최근 인텔은 미국 정부로부터 57억 달러를 지원받고, 일본 소프트뱅크로부터 20억 달러의 투자를 유치했다. 다만 이번 엔비디아의 투자에 도널드 트럼프 행정부는 관여하지 않았다고 백악관 관계자가 말했다고 로이터 통신은 전했다.

아울러 중국이 엔비디아가 만든 중국 전용 반도체 사용을 금지한 시점에서 양사의 협력 소식이 발표된 것도 주목할 대목이다. 중국의 탈엔비디아 선언으로 엔비디아에 피해가 예상되고 있기 때문이다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 “이번 협력은 양측 모두에게 이익”이라며 “인텔은 데이터센터 시장에서 입지를 강화할 수 있고, 엔비디아는 ARM 기반 CPU에 의존하지 않고 X86 아키텍처 기반 패키지를 제공할 수 있다. 일부 고객은 소프트웨어 호환성 때문에 X86을 선호한다”고 설명했다.

투자전문매체 배런스는 이번 발표가 미·중 기술 경쟁의 한가운데에서 기술 기업들이 어떻게 줄타기를 하고 있는지를 보여준다고 짚었다.

배런스는 “미국은 첨단 반도체에서의 우위를 국내 생산 확대를 통해 지키려 하고, 중국은 자급자족을 추진하면서도 여전히 미국 기술 접근을 유지하려 한다. 엔비디아는 그 사이에서 곤란한 입장에 놓여 있다”며 “AI 칩을 포함한 미국 기술 기업들은 양국이 수출 규제와 제품 판매 금지를 무기화하는 상황에서 균형을 맞추려 고군분투하고 있다”고 분석했다.

컨설팅업체 DGA-알브라이트 스톤브리지 그룹의 파트너 폴 트리올로는 “엔비디아의 인텔 투자는 미국 선도 반도체 업체를 지탱하기 위한 조치이자, 트럼프 행정부가 주요 미국 기업들에 인텔 지원을 압박한 결과일 가능성이 크다”고 말했다. 김영철 기자