[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 19일 본격적인 가을을 맞아 26개의 축제를 묶어 ‘페스티벌 시월’을 오는 21일부터 다음 달 3일까지 개최한다고 밝혔다.

‘페스티벌 시월’은 지난해부터 시행한 부산의 예술·공연·축제·창업·국제회의 등을 묶어 함께 개최하는 가을 도시관광 특별 캠페인이다. 이를 통해 시는 부산을 대표하는 가을 축제를 부산관광통합브랜드로 한자리에 모아 부산이 홍보하고 참여 행사를 지원한다.

올해 페스티벌시월에 참여하는 행사 수는 지난해 6개 분야 17개에서 올해 10개 분야 26개로 크게 늘었다. 시는 부산관광공사와 함께 ‘가을의 바람(시월금풍)’을 슬로건으로 음악·영화·미술·미식 등 장르를 넘나드는 풍성한 행사를 선보인다.

첫날인 21일은 부산만의 명품 해상교량을 이용한 자전거 대회인 ‘세븐브릿지 투어’와 함께 광안대교 상판에서 열리는 부산만의 이색 미식행사 ‘페스티벌 시월 브런치 온더 브릿지’, 미국, 일본, 중국 3개국 최정상급 드론 연출팀을 초청한 드론라이트쇼 경연대회인 ‘북항월드드론페스티벌 & 부산재즈페스타’ 등이 열린다.

이와 함께 축제 기간 벡스코에서 ▷아시아 창업엑스포 ‘플라이아시아(FLY ASIA) 2025’ ▷시민과 관광객을 위한 ‘부산국제음식박람회’와 ‘수제맥주마스터스챌린지’ ▷아이디어와 지식 교류를 통한 도시의 해답을 찾아가는 ‘시월 인사이트’ 등이 열린다.

‘부산국제공연예술마켓’, ‘부산국제록페스티벌’ 등 다양한 공연프로그램도 마련됐다. 오는 24일부터 28일까지 5일간 열리는 ‘부산국제공연예술마켓’은 15개국 100여 개의 공연을 600여 명의 예술인이 참여해 다양한 공연을 선보이는 행사고 부산국제록페스티벌은 국내 최장수 국제 록 음악 축제로 미국의 전설적인 얼터너티브 록밴드 ‘스매싱 펌킨스(The Smashing Pumpkins)’ 등이 출연한다.

박형준 시장은 “최근 국내외 도시 간 관광객 유치 경쟁이 치열해, 부산만의 집적화된 매력과 차별화된 브랜드가 필요하다”며 “페스티벌 시월‘이 사상 최초로 외국인 관광객 300만 명 시대를 여는 촉매가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.