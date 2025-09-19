러시아에 13조원 무기 지원한 北 돌려 받은건 1조6000억원 뿐 美 보고서 “기술 이전도 안돼”

[헤럴드경제=도현정 기자]북한이 우크라이나와 전쟁중인 러시아에 무기와 병력을 대폭 지원했지만, 돌려받은 것은 10분의 1밖에 안된다는 분석이 나왔다.

미국의 북한 전문 매체 NK뉴스는 18일(현지시간) 프리드리히 나우만 재단은 이 같은 내용의 보고서를 냈다. 해당 보고서에 따르면 북한이 지난 2023년부터 러시아에 제공한 포탄과 로켓, 중화기, 병력 등을 시장가치로 환산하면 최대 98억달러(약 13조5700억원)에 달한다. 북한은 러시아에 수백만 발의 122㎜와 152㎜ 포탄을 비롯해 248기의 KN-23 탄도미사일과 집속탄 등 무기를 지원하고, 약 1만5000명의 병력도 파병한 것으로 알려졌다. 반면 러시아가 북한에 제공한 식량과 연료, 군수품의 가치는 최대 11억9000만달러로 집계된다.

러시아가 북한에 넘긴 물자는 대부분 하위급 무기체계와 기본적인 생필품이고, 첨단 기술을 전수하는데에도 극도로 조심스러운 태도여서 한계가 있다는게 보고서를 작성한 올레나 구세이노바 한국외대 강사의 분석이다.

한국국방연구원(KIDA)은 앞서 북한에 대한 러시아의 지원 규모가 최대 200억 달러(약 27조8000억 원)에 달할 수 있다고 분석했다. 그러나 프리드리히 나우만 재단은 실제 지원 규모는 그 절반 이하일 것이라 분석했다.

북한으로서는 이 같은 ‘불공정 거래’에 불만이 있을 수밖에 없다. 그러나 재단은 “북한이 러시아의 불평등한 보상에 불만을 표시하면서도, 거래를 유지하려는 태도를 보인다”고 전했다. 이는 실제 전장에서 북한의 무기 체계를 시험해 볼 기회를 갖게 된 데다 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 러시아와의 밀접한 관계 유지하면 국제적 고립을 완화할 수 있기 때문이다.