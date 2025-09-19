[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 선우용여가 미슐랭 3스타를 받은 안성재 셰프의 레스토랑 ‘모수’에 다녀온 뒤 혹평을 전했다. 모수는 1인당 저녁식사 한끼 가격이 무려 42만원에 달한다.

선우용여는 지난 17일 자신의 유튜브 채널에 딸과 함께 모수에 다녀온 후기를 전했다.

그는 “딸 때문에 프랑스에서 미슐랭 레스토랑 3곳을 가봤다”며 “아무리 나이가 80이어도 그렇게 돈 많이 내고 식당에 가는 건 정말 싫다”고 말했다.

선우용여는 이어 “딸이 ‘엄마, 한번만’이라고 부탁해서 갔는데 아니나 다를까, 요만한 새우 3조각이 스타터로 나오더라”며 “그냥 그림이라고 생각하면 된다. 눈으로 보는 액세서리였다”라고 밝혔다.

그는 “딸은 ‘맛있다’고 난리가 났는데, 솔직히 돈 생각하니 그렇게 맛이 없다”며 “한정식 집처럼 푸짐하게 갈비찜이 나오고 하면 모르겠는데, 그냥 막 돈 생각나서 미치겠더라”라고 실망했다.

이에 딸 최연제는 “엄마가 좋아하신 것이 몇개 있다”며 “안성재 셰프님이 순두부를 직접 만들어서 그 안에 성게를 넣었는데, 그건 정말 좋아하셨다. 아이디어 좋다고”라고 설명했다.

한편, 안성재 셰프는 넷플릭스 오리지널 ‘흑백요리사:요리계급전쟁’에 심사위원으로 출연하면서 대중적으로 이름을 알렸다. 안 셰프가 서울 용산구에서 운영하는 파인다이닝 한식당 ‘모수’의 저녁식사 비용은 1인 42만원이다.