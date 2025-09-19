18일 릴레이 간담회서 해기 인력 양성 등 과제 제안

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 해양수산계가 18일 전재수 해양수산부 장관이 취임 후 처음으로 가진 부산일정에서 숙제를 한 아름 안겼다. 전 장관은 이날 부산해양강국범시민추진협의회 등 시민단체를 시작으로 부산상공인, 해양수산 단체 관계자 등 부산 지역 해양수산계와 릴레이 간담회를 가졌다.

이날 간담회에서 해양수산계는 해양수산부의 기능강화나 HMM부산 이전과 같은 현안 과제 외에도 다양한 의견을 제시했다.

먼저 해운·해사·조선 업계는 최근 인력난에 시달리고 있는 만큼 인재양성에 대해 강조했다.

이채익 한국해운조합 이사장은 “한국 내항 해운은 열악한 처우 때문에 젊은 세대가 승선을 꺼려 뿌리째 흔들리고 있다”며 내항선원에 대한 비과세 혜택 확대를 통한 실질적인 임금인상과 선박환경 리모델링 등 근로환경 개선 지원 사업시행을 건의했다.

뒤이어 이창민 한국선박관리산업협회 회장도 “저희 업계가 당면하고 있는 과제는 단연 인력 양성”이라며 “친환경 등 하이테크 선박을 관리하고 미래먹거리 산업인 함정 MRO(운영·유지·보수) 산업 등에 종사할 전문 인력이 필요하다”고 말했다.

김종태 한국해기사협회 회장은 ▷승선근무 예비역 제도 대체제도 마련 ▷장기승선자에 대한 해양수산부 및 산하기관 기술직 채용 시 가산점 부여 ▷해기사 경력 관리 프로그램 도입 등 구체적인 과제를 제안하기도 했다.

수산업계는 이번 수산정책을 총괄할 차관을 두는 복수차관제 도입 불발에 대해 아쉬움을 표하며 적극적 지원을 주문했다. 또 북극항로 개척과 관련해 원양어업에 대한 지원이 필요하다는 의견도 나왔다.

정연송 부산공동어시장 대표이사는 “해양과 수산을 분리해 총괄하는 복수차관제 도입이 사실상 정책에 반영되지 못해 아쉽다”면서 “수산업에 대한 전문적인 지원이 가능한 수산진흥공사 설립을 추진해달라”고 건의했다.

또 김영규 한국원양산업협회 회장은 “북극 동해만 해도 남한 면적의 30배 정도 되는 해역”이라며 “최근 기후변화로 자원이 북상하는 경향이 있는 만큼 러시아와의 협력 등을 위해 북극항로 프로젝트에 수산을 포함해 줬으면 한다”고 주문했다.

한편 이 전 장관은 이날 해수부의 부산 이전을 시작으로 전남 여수·광양에서 경북 포항까지를 북극항로 권역으로 묶어 ‘해양수도권’을 조성하겠다는 구상을 밝혔다. 또 ▷3년 내 해사전문법원 설립 ▷산하 공공기관 및 HMM와 같은 대기업 부산 이전 등을 재차 약속했다.