[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 24일부터 ‘2025년 희망인천 소상공인 경영안정자금 지원’ 3단계 사업을 시행한다.

이번 3단계는 올해 마지막으로 255억원이 지원된다. 특히 홈플러스 폐점으로 피해를 입은 소상공인에게는 심사 기준을 완화해 우선 지원할 예정이다.

지원 대상은 인천시에 사업장 둔 업체당 최대 3000만원까지 대출이 가능하다.

대출 이후 3년간 이자 지원 혜택이 제공되며 대출금 상환 방식은 1년 거치 후 5년 동안 매월 분할 상환이다.

이자 지원은 1년 차에는 2.0%, 2~3년 차에는 1.5%를 인천시가 지원하며 보증수수료 연 0.8% 수준으로 소상공인의 금융 부담을 최소화 할 방침이다.

단, ▷최근 6개월 이내 신용보증재단 보증 지원을 받은 경우 ▷보증금액 합계 1억원 이상인 경우 ▷보증 제한업종(도박·유흥·향락·담배 관련 업종 등) ▷연체·체납 등 보증 제한 사유에 해당할 경우는 지원 대상에서 제외된다.

다만, 홈플러스 폐점으로 피해를 입은 업체에는 일부 예외 기준을 적용한다.

상담 및 신청은 24일부터 자금 소진 시까지 가능하며 소상공인은 온라인 ‘보증드림’ 앱을 통해 신청하거나 사업장이 위치한 인천신용보증재단 각 지점에 문의하면 된다.

앞서 지난 1월 시행된 1단계에서는 250억원, 5월 시행된 2단계에서는 1770억원이 지원된 바 있다.