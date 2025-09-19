7월 신제품 ‘레몬애사비·콤부차 골드키위’ 출시 이어, 11월 기능성 ‘슈퍼 워터’ 론칭 예고

웰니스 식음료 브랜드 작심랩은 오는 9월 19일 배우 최유리를 전속 모델로 발탁하고, 본격적인 디지털 광고 캠페인에 돌입한다고 밝혔다.

최근 누적 관객수 550만을 돌파한 화제작 좀비딸에서 주연을 맡아 큰 사랑을 받고 있는 최유리는 밝고 상큼하며 건강한 에너지로 젠지세대를 비롯한 전 세대의 주목을 받고 있다. 작심랩은 이러한 최유리의 이미지가 브랜드가 지향하는 ‘일상 속 웰니스 루틴’과 잘 어울려 강력한 시너지를 낼 것으로 기대한다고 설명했다.

작심랩은 2021년 차별화된 맛있고 진한 맛의 콤부차를 시작으로 현재 11종의 콤부차, 애사비, 단백질 쉐이크 등 다양한 웰니스 음료를 선보이며 빠르게 성장중에 있다. 2022년에는 올리브영 매장 입점, 2024년에는 말레이시아 왓슨스 입점에 성공하며 국내를 넘어 글로벌 웰니스 브랜드로 도약중이다.

특히, 콤부차는 저칼로리이면서도 풍부한 맛으로 ‘건강한 탄산 대안’으로 자리매김하며 성장을 이어가고 있다. 2025년에는 단백질 쉐이크 3종, 레몬애사비, 치아씨드가 함유된 골드키위 콤부차 등을 선보이며 라인업을 강화했다. 이어 오는 11월에는 기능성 라인업 슈퍼워터를 론칭해 일상 속 웰니스 니즈를 한층 더 확장할 계획이다.

또한 9월 19일부터 자사몰을 통해 ‘최유리 PICK 하루 루틴 기획 세트’를 출시하고, 코스모폴리탄 등 주요 매체 SNS와 연계한 모델 발탁 기념 이벤트도 순차적으로 진행한다. 이를 통해 작심랩은 소비자들의 웰니스 루틴 파트너 브랜드로 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.

작심랩 관계자는 “최유리 배우가 가진 밝고 상큼하고 건강한 매력이 브랜드가 지향하는 가치와 정확히 맞닿아 있다”며, “앞으로도 다양한 웰니스 제품과 캠페인을 통해 소비자들의 건강한 라이프스타일을 지원하겠다”고 전했다.