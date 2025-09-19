9월 경기도 성남시 분당 신고가 거래 49건 서울 성동구 37건·강동구 29건 등 뒤이어

[헤럴드경제=신혜원 기자] 9월 들어 경기도 성남시 분당구에서 가장 많은 신고가 거래가 이뤄진 것으로 나타났다. 이달 들어 수도권 아파트 시장 상승폭이 확대되면서 경기도 아파트값 변동률 또한 상승전환했다.

19일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 아파트 실거래가 자료를 분석한 결과, 경기도 성남시 분당구에선 49건의 거래가 최고가를 경신한 것으로 집계됐다. 리모델링이나 재건축 추진 등 정비사업 기대감이 맞물린 1기 신도시 분당과, 강남 접근성이 좋은 판교를 중심으로 강세가 유지됐다.

이 같은 상승거래에 경기도 전체 아파트값 변동률도 이번주 상승세로 돌아섰다. 한국부동산원 주간 통계에 따르면 보합세를 유지하던 경기도 아파트값은 9월 셋째 주 0.01% 상승했다.

한편 서울에서는 성동구(37건), 강동구(29건), 마포구(22건)가 신고가 거래량 상위권을 차지했다. 도심 입지로서 강남의 차선 선택지로 꼽히며 신흥 주거지로 수요자들의 선택을 받는 모습이다. 이어 송파구(18건), 광진구(17건), 동작구·양천구(각 12건), 영등포구(11건) 등에서도 최고가 경신 거래가 확인됐다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “9월 들어 최고가 경신 거래가 늘어난 것은 6.27 대책 이후 위축됐던 수요가 다시 거래로 전환되고 있음을 보여준다”며 “수도권에서는 분당·판교처럼 서울 접근성이 좋은 지역이나, 전통적으로 선호도가 높은 도심 입지에 수요가 계속 집중되는 모습이 나타나고 있다”고 분석했다.

이어 “반면 선호 지역으로의 쏠림과 외곽 지역의 정체가 동시에 나타나며 시장 양극화가 짙어지는 분위기”라며 “지역별 흐름의 차별화는 당분간 이어질 것으로 전망된다”고 덧붙였다.