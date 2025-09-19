[헤럴드경제=김보영 기자] 경기 이천시의 한 오피스텔에서 옛 여자친구와 그의 남자 친구를 살해한 혐의를 받는 30대 남성이 살인 혐의를 부인했다. 그는 “방어 차원에서 상대를 찌른 후 기절했다”고 주장했다.

18일 오후 2시 수원지법 여주지원에서는 30대 신모씨의 살인, 특수주거침입, 주거침입, 스토킹처벌법 위반 등 혐의 공판이 진행됐다. 신씨는 지난 5월 4일 경기 이천 한 오피스텔에서 여성 A씨와 그의 남자친구 B씨를 살해한 혐의로 구속기소됐다.

이날 신씨는 살인과 스토킹 혐의를 전면 부인했다. 그는 “A씨 집에 들어간 건 사실이지만 먼저 흉기를 휘두른 건 B씨였다”며 자신은 기절해 버려서 이들이 어떻게 숨졌는지 알지 못한다는 주장을 펼쳤다. 그러면서 방어 차원에서 B씨를 2~3회가량 찌른 것 같다고 했다.

신씨는 기절 후 A씨와 B씨가 숨진 경위를 알지 못한다고도 주장했다. A씨와 헤어진 적이 없고 문자도 10회 정도만 보냈다면서 스토킹 혐의를 부인했다.

검사 측은 신씨가 포털 사이트에 살해 방법을 검색했다는 점, 미리 흉기를 구매한 점, 살해 현장 곳곳에 신씨의 유전자가 나온 점 등을 들며 신씨의 주장을 강하게 반박했다.

실제 신씨의 휴대전화를 포렌식한 결과, ‘여자 친구 죽이고 자살’, ‘화성 오피스텔 여자 친구 살인사건’, ‘강남 의대생 여자 친구 살인사건’ 등의 검색 내용이 있었다.

이에 신씨는 “스스로 죽기 위해 살해 방법을 검색했다”, “화성 오피스텔이나 강남 의대생 살인사건은 연관 키워드가 떠서 눌러봤다”, “흉기는 상자 테이프 뜯는 용도로 구입했다”, “과거 B씨와 동거했으니 유전자가 나올 수 있다”고 재반박했다.

검사는 국립과학수사원과 법의학적 감정 결과 등을 볼 때 신씨가 공격한 걸로 보인다며 신씨는 대화를 나누기 위해 A씨 집에 들어갔다고 했는데, 당시 피해자들이 나체였던 상태에서 신씨와 이야기했단 주장은 상식적으로 납득하기 어렵다고 피력했다.

또 숨진 A씨 음부에서 발견된 신씨 유전자는 어떻게 설명할 건지 반문했는데, 신씨는 이같이 불리한 질문에 대해선 “잘 모르겠다”, “그런 적 없다”는 입장으로 일관했다.

이에 재판부는 “객관적인 증거에 대해 본인 생각대로 말하면 본인 진술이 이상하게 된다. 인정할 건 인정하라”며 사실 관계에 대해서는 정확한 입장을 밝히라고 지적했다.

신씨에 대한 3차 공판은 오는 25일 열릴 예정이다.