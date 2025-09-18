메타(Meta)가 18일 디스플레이가 탑재된 첫 스마트 안경을 선보였다. 한화로 110만원에 달한다. 이날 메타가 스마트 안경을 선보임에 따라 스마트폰 이후 새로운 디바이스(폼팩터) 패권을 둘러싼 빅테크들의 경쟁도 뜨거워질 전망이다. 메타에 이어 삼성전자-구글 연합, 중국 알리바바, 샤오미 등이 잇달아 스마트 안경을 선보인다.

메타는 18일 미국 캘리포니아주 멘로파크 본사에서 연례 개발자 행사인 ‘메타 커넥트 2025’를 열고 ‘메타 레이밴 디스플레이’를 공개했다.

메타 레이밴 디스플레이는 디스플레이가 탑재된 메타의 첫 증강현실(AR) 스마트 안경이다. 가격은 799달러, 한화로 110만원 상당이다.

안경을 착용하면 눈 앞에 현실과 함께 스마트 안경의 디스플레이가 겹쳐 보인다. 이에 시야를 방해받지 않고도 자유롭게 안경 기능을 사용할 수 있는 것이 특징이다.

기기 조작은 ‘뉴럴 밴드’를 통해 가능하다. 팔찌 형태의 뉴럴 밴드를 손목에 끼우면 손가락만으로 기기를 조작할 수 있다. 엄지·검지 집기, 손가락 슬라이드, 두 번 탭, 손목 회전 등으로 메뉴 탐색이나 AI 호출, 음악 볼륨 조정 등이 가능하다.

메타는 오는 30일부터 일부 매장 시작으로 메타 레이밴 디스플레이 판매에 나선다. 디스플레이가 탑재된 소비자용 스마트 안경이 출시된 건 이번이 처음이다.

메타가 AR 스마트 안경을 선보인 가운데 삼성전자도 확장현실(XR) 헤드셋 ‘프로젝트 무한’(Project Moohan)을 다음달 공개하며 대응에 나선다.

프로젝트 무한은 구글의 전용 운영체제(OS) ‘안드로이드 XR’ 플랫폼을 처음 탑재한 제품이다. XR 기기의 착용감과 배터리 효율, 연산 성능 등 기존 한계를 대폭 개선한 것으로 알려졌다. 또 구글의 생성형AI인 ‘제미나이’를 적용해 개인화된 AI 서비스를 제공할 전망이다.

AR 스마트 안경도 곧 선보일 것으로 예상된다. 앞서 노태문 삼성전자 MX 사업부 사장은 구글과 함께 AR 스마트 안경 시장에 진출할 것이라 밝힌 바 있다.

여기에 애플도 내년 말 출시를 목표로 스마트 안경 개발에 박차를 가하고 있다. 중국 알리바바도 자체 개발한 첫 AI 스마트 안경인 ‘쿼크 비전’을 올해 말 출시할 예정이다. ‘가성비’를 앞세워 한화 40만원에 선보인다. 샤오미도 비슷한 가격대의 스마트 안경을 출시할 것으로 예상된다.

스마트 안경은 스마트폰 시대의 뒤를 이을 유력한 분야로 꼽힌다. AI와 플랫폼, 콘텐츠를 융합한 차세대 인터페이스라는 시각이 지배적이다. 이에 빅테크들도 스마트 안경 시장을 중요한 ‘승부처’로 보고 있다.

한편 시장조사업체 그랜드뷰리서치는 스마트 안경 시장이 2023년 80억달러(11조848억원)에서 2030년 750억달러(103조9200억원) 규모에 이를 것으로 내다봤다.