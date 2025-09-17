[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 윤지온(35)이 만취 상태에서 남의 오토바이를 훔쳐 무단으로 운전한 사실이 알려졌다.

윤지온은 16일 만취 상태에서 길에 세워진 오토바이를 훔쳐 운전을 하다 경찰에 적발됐다.

윤지온은 17일 SNS에 “이런 불미스러운 일로 소식을 전하게 되어 마음이 무겁고 죄송하다”며 “기억을 못할 정도로 술에 취해 길에 세워져 있는 오토바이를 무단으로 타고 이동하는 잘못을 저질렀다”고 사실을 인정했다.

그는 “모든 혐의를 인정했고 현재 피해 상황을 파악하고 있다”며 “저의 경솔한 행동으로 인하여 저를 응원해 주시던 많은 분들께 상처와 실망을 드려서 정말 면목이 없다. 죄송하다”고 사과했다.

이어 “다시는 이런 일이 생기지 않도록 경각심을 갖고 평생 뉘우치며 살겠다. 향후 이뤄질 조사에 성실히 임하고 내려질 처분에 대해 달게 받겠다”며 “어떠한 변명의 여지도 없다. 다시 한번 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

음주운전으로 인해 윤지온은 채널A 새 드라마 ‘아기가 생겼어요’에서 중도 하차한 것으로 전해졌다. 해당 드라마는 7월부터 촬영에 들어갔다.

2013년 연극으로 데뷔한 윤지온은 2019년 드라마 ‘멜로가 체질’을 통해 인지도를 쌓았다. 이후 ‘월간 집’, ‘지리산’, 소용없어 거짓말‘, ’우연일까‘, ’엄마친구아들‘ 등에 출연하며 활약했다.