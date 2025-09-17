정부 ‘산재와의 전쟁’에 건설업체 비상 본사 인력 급파·CCTV 확대 등 총력 과징금·등록말소 규제에 대형사 긴장 현장선 “관리 집중에 공정 지연” 우려 공공 공사 공기·원가 반영 대책 시급

“본사 안전관리 시스템 전담부서가 매일같이 순회를 돌아요. 노동자 한 명한테 직원이 세 명씩 붙어요. 공사 진도는 안 나가고….”(건설현장 관리소장 L씨)

정부가 산업재해 방지를 위해 사망사고 빈발 건설사의 등록 말소와 과징금 부과 등 ‘초강수’ 카드를 꺼내 들면서 건설업계가 비상이다.

특히 이미 사망사고가 발생한 대형 시공사는 건설 현장에 본사 차원에서 추가 대책을 강구하고 현장에는 인력을 급파해 안전관리에 전력을 다하고 있다. 하지만 처벌 위주의 이번 대책이 현실화하면 공사기간(공기) 지연 등이 불가피해 공공 공사 발주부터 후속 대책이 마련돼야 한다는 목소리가 높다.

▶본사는 대책 마련 착수…현장 “안전관리 하느라 공사 진도 못 나가”=17일 건설업계에 따르면 대형 건설사 A사는 최근 본사에서 안전사고를 최소화할 수 있는 방안을 마련하기 위해 법무팀과 안전관리팀이 협력해 구체적인 검토에 착수했다. 지난 15일 정부가 ‘노동안전종합대책’을 발표하자 대책에 발맞춰 시행할 수 있는 추가 사안을 발굴하기 위해서다. 곧 대책이 마련되면 즉각 실행에 돌입할 전망이다.

앞서 고용노동부는 지난 15일 연간 3명 이상 산재 사망사고가 발생한 법인에 대해 최대 영업익 5% 이내 과징금을 부과하겠다는 내용의 노동안전종합대책을 발표했다. 이를 비롯해 영업정지와 공공입찰제한, 등록말소 등 강화된 규제가 적용될 예정이다.

대책 발표 전부터 최근 건설사는 현장 안전을 강화하기 위해 강도 높은 관리책을 시행 중이었다. 실제 현장에선 안전관리를 하느라 행정 업무가 집중돼 정작 공사 진도를 빼기가 어렵다는 한탄까지 나온다. 전국건설노동조합 관계자는 “서류상 당장 할 수 있는 일부터 진행되고 있다”며 “안전교육이나 위험성 평가, 안전 보건 관리 체계와 관련해 진행할 수 있는 최대치로 시행 중”이라고 말했다.

작업 공정을 더 엄격히 통제하기 위해 현장 내 CCTV 설치도 급격하게 늘렸다. 안전관리에 대한 예산이 부족하다는 정부의 지적이 있었지만, 실제 최근에는 과도하다 싶을 정도로 예산을 적용하고 있다는 게 건설사의 설명이다.

또 다른 대형사 관계자는 “실제 살얼음판을 걷고 있는 거 같다”며 “공품원한(공기·품질·원가·안전) 중 하나라도 깨지면 다 망가진다는 생각으로 안전 관리비를 최대로 투입하고 신규자 교육을 지겹도록 진행 중”이라고 말했다.

국토교통부에 따르면 지난 2021년 271명을 기점으로 2022년 238명, 2023년 244명, 2024년 207명을 기록했다. 그중 절대적인 비중을 차지하는 추락 사망자의 수도 2021년 148명, 2022년 130명, 2023년 127명, 2024년 106명으로 줄었다.

▶전문가 “지속 가능한 대책 필요…공기 지연 우려”=일각에선 정부의 관심으로 급격하게 투입된 이 같은 관리·감독 체계가 지속 가능하지 못하다는 우려도 나온다. 본사 인력을 급파해 교육을 실시하고, 안전장비를 최대로 늘려도 추락사 등 어쩔 수 없는 사고 발생 위험은 늘 존재한다는 것이다.

중소업체의 현장관리소장을 맡고 있는 L씨는 “높은 곳에서 떨어지는 추락사나 낙상사고는 아무리 관리를 강화해도 막을 수가 없는 게 현실”이라며 “안전로프를 걸고 작업을 하라고 아무리 주의를 줘도 CCTV가 보이지 않는 구간에선 걸리적거린다며 빼버리는 근로자가 늘 나온다”고 토로했다.

무엇보다 가장 큰 우려는 공사기간이 지연되는 데 따른 대안이 없다는 데 있다. 건설업계는 당장 도로나 철도 등 공공 공사부터 안전강화에 따른 공사 기간 지연과 공사비 인상을 받아들일 지 우려를 표하고 있다. 자칫하면 이에 따른 손실이 시공사에 부당하게 전가될 가능성이 높다.

이재국 한국금융연수원 겸임교수는 “중요한 건 사망사고의 원인을 제대로 규명하는 것”이라며 “원인에 따라 처벌을 달리해야지 이에 상관 없이 ‘3명’이라는 일률적인 잣대를 부여하면 공기 지연에 따른 주택 공급 감소 문제로까지 이어질 수 있다”고 강조했다.

한 건설 관련 협회 관계자는 “정부가 공사 기간도 늘리고 안전관리 비용을 대폭 반영하겠다고 했지만 이게 공사비 원가에 얼마나 반영될 수 있을지가 관건”이라며 “주택업체는 분양가가 중요한데, 원가에만 반영되고 분양가는 분양가상한제로 인해 반영을 못한다면 이는 그저 손실을 떠안으라는 것과 다름 없다”고 전했다.

