28일까지 식음료업 사업자 대상 11월 중순까지…모집인원 2배 ↑

카카오는 식음료 업종 사업자를 대상으로 ‘카카오비즈니스 사장님 커뮤니티’ 3기를 모집한다고 17일 밝혔다.

카카오비즈니스 사장님 커뮤니티는 소상공인이 사업 운영 경험을 공유하는 네트워킹 프로그램이다. 카카오는 해당 커뮤니티로 교류의 장을 마련하고 맞춤형 교육을 제공해 소상공인을 지원하겠다는 방침이다.

카카오는 오는 28일까지 식음료 업종 사업을 운영하면서 카카오톡 채널, 카카오맵 매장관리 등 카카오비즈니스 서비스를 활용하고 있거나 관심 있는 사업자를 대상으로 참가자를 모집할 예정이다. 다음달 1일 참가자를 선정해 발표하고, 다음달 2일부터 오는 11월 18일까지 한 달 반 동안 프로그램을 운영한다.

아울러 카카오는 모집 인원을 이전 기수 대비 2배 이상 늘렸다고 밝혔다. 지난 5월 식음료 업종, 지난달 패션·뷰티 업종 사업자를 대상으로 진행한 1기와 2기 참가자의 높은 만족도를 고려한 결과다. 소상공인 사업 성공 사례를 늘리기 위해 규모를 확대했다고 카카오는 설명했다.

기존 참가자의 의견을 반영해 교육 프로그램 또한 강화했다. 사업자가 실질적 성과를 낼 수 있도록 카카오비즈니스 서비스 활용법과 업종 맞춤형 활용 전략을 교육한다. 또 소상공인 성공 사례 대표에게 직접 듣는 브랜드와 마케팅 전략과 노하우 등 다양한 강연도 진행해 사업 인사이트를 제공한다. 특히 사업 운영과 병행할 수 있도록 온라인 프로그램을 대폭 늘렸다고 카카오는 강조했다.

참여 혜택도 확대했다. 우수 참가자는 최대 500만원 상당의 혜택을 제공받을 수 있다. 더불어 우수 참가자 일부를 초청해 오프라인 행사도 개최, 강연과 네트워킹 파티·선물 증정 등의 시간도 가질 예정이다.

유은영 카카오 인게이지먼트트라이브 성과리더는 “카카오비즈니스 사장님 커뮤니티를 통해 성장한 참가자들의 만족도를 바탕으로 3기 참가 인원과 교육 프로그램, 혜택을 대폭 확대했다”며 “더 많은 소상공인의 성공·성장 스토리를 만들 수 있도록 사장님 커뮤니티를 확장해 나갈 계획이다”고 했다. 차민주 기자