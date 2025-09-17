“선진화된 노동인권 정책, 높은 점수 받아”

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점그룹 계열 토탈복지솔루션기업 현대이지웰은 세계 최대의 지속가능성 평가 기관 에코바디스(EcoVadis)로부터 브론즈 메달을 획득했다고 17일 밝혔다.

국내 복지솔루션 업계에서 에코바디스 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 인증을 획득한 것은 현대이지웰이 처음이다.

에코바디스는 프랑스에 본사를 둔 글로벌 지속가능성 평가 기관이다. 전 세계 125개국 이상에서 12만 개가 넘는 기업들이 활용하는 글로벌 ESG 평가 모델이기도 하다. 유럽을 중심으로 다국적 기업에서는 에코바디스 인증을 물품 소싱이나 서비스 협력사 선정 시 핵심 지표로 삼는다.

현대이지웰은 에코바디스로부터 환경(Environment), 노동·인권(Labor & Human Rights), 윤리(Ethics), 지속가능한 조달(Sustainable Procurement) 등 네 가지 분야의 종합 평가를 받았다.

현대이지웰은 ISO 14001(환경경영시스템) 국제 표준 준수와 임직원 근로 만족도 개선 및 가족 친화 경영 프로그램 운영 등 선진화된 노동인권 정책 등이 높은 점수를 얻었다.

현대이지웰이 내수기업으로선 이례적으로 에코바디스 인증 획득에 나선 것은 해외 기업 고객사와의 파트너십을 더욱 공고히 하기 위해서다. 현대이지웰은 국내 복지몰 업계 중 최다인 40여개의 글로벌 고객사를 대상으로 복지 서비스를 제공하고 있다.

현대이지웰은 앞서 한국ESG기준원(KCGS)에서 발표한 ‘2024년 ESG 평가’에서 통합 A+등급 획득과 함께 상위 2% 기업에만 주어지는 ‘2024년 ESG 최우수기업’에 선정됐다. 2023년에도 동일 기관으로부터 ‘ESG 우수기업’에 선정되는 등 국내기관으로부터 앞선 ESG경영 역량을 입증 받아왔다.

현대이지웰 관계자는 “국내 복지솔루션 1위 기업으로서 차별화된 복지 콘텐츠 제공과 더불어 선도적인 ESG경영 실천에 앞장서고 있다”며 “고객사뿐 아니라 국내외 투자자와 이해관계자의 신뢰도 증진을 위해 모기업인 현대백화점그룹의 ESG 데이터 통합 관리 시스템에도 참여할 계획”이라고 말했다.