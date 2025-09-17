주거환경·행정서비스 만족도 높아…지역 경제·의료시설 개선 요구도 눈길

군정운영평가[예천군 제공]
군정운영평가[예천군 제공]

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 지난 6일부터 5일간 관내 주민을 대상으로 실시한 ‘군정 평가 및 정책 수요 조사’에서 군정 운영 만족도가 82.1%로 나타났다고 17일 밝혔다.

이번 조사는 민선 8기 3년 차를 맞아 군정 전반에 대한 주민 의견을 수렴하고 정책 수립에 반영하기 위해 진행됐다.

정주여건및 가장만족하는 분야[예천군 제공]
정주여건및 가장만족하는 분야[예천군 제공]

조사 결과, 주민들은 여가와 생활편의를 위한 공공시설 확충과 생활 서비스 개선 분야에 가장 높은 만족도를 보였다.

세부적으로는 주거환경과 행정서비스에서 긍정 평가가 각각 43.5%와 84.5%로 나타났으며, 문화·관광·체육 분야(36.2%), 지역개발 분야(34.1%)에서도 호평받았다.

반면, 지역 경제 활성화와 일자리 창출 정책 발굴(43.3%), 상급 병원 등 의료시설 확충(40.3%)은 개선이 필요한 분야로 지적됐다.

주요시업분야 만족도[예천군 제공]
주요시업분야 만족도[예천군 제공]

예천군은 이번 조사 결과를 바탕으로 주거환경과 행정서비스 개선을 지속 추진하고, 경제·일자리 정책과 의료시설 확충에 집중해 주민 만족도를 높여 나갈 계획이라고 밝혔다.

조사는 전문기관 ㈜에이스리서치가 12개 읍면에 거주하는 만 18세 이상 주민 809명을 대상으로 일대일 개별면접 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.4%포인트다.


ksg@heraldcorp.com