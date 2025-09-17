청탁금지법·행동강령 등 실무 사례 중심 교육과 팝페라 공연으로 청렴 의식 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 16일 군청 대회의실에서 직원 300여 명을 대상으로 ‘청렴 콘서트’를 개최하며 공직사회 청렴 의식 강화에 나섰다.

이번 행사는 단순 교육을 넘어 공직자 스스로 참여하고 체감할 수 있는 형식으로 기획돼 ‘청렴’의 중요성을 현장감 있게 전달했다.

1부에서는 청렴 전문 변호사 전세준과 함께하는 ‘청렴 토크콘서트’를 통해 이해충돌방지법, 청탁금지법, 공무원 행동강령 등 공직 필수 법규를 실제 사례와 접목해 소개했다.

참가자들은 공직 실무에서 맞닥뜨릴 수 있는 상황을 바탕으로 현실적인 대응 방법을 배우며 청렴 실천 의지를 다졌다.

2부에서는 팝페라 공연이 이어져 경직된 분위기를 완화하고 감성을 더하며 청렴 메시지의 울림을 강화했다.

박현국 봉화군수는 “청렴은 선택이 아닌 공직자의 기본이며, 작은 원칙 하나를 지키는 태도가 결국 군정의 신뢰를 지켜낸다”고 강조하며 공직자에게 요구되는 청렴 가치를 재차 설파했다.

봉화군은 앞으로도 청렴을 군정의 핵심 가치로 삼아 공직사회 신뢰를 높이고, 시민이 믿을 수 있는 행정을 실현하기 위해 지속적인 노력을 이어갈 계획이다.