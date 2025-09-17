‘2025년 공급 분야 AI 활용 방안 기술 교류회’

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국가스공사는 지난 15~16일 대구 동구 본사에서 ‘2025년 공급 분야 인공지능(AI) 활용 방안 기술 교류회’를 개최했다고 밝혔다.

실무 전문가 40여 명이 참석한 이번 행사는 정부의 ‘AI 3대 강국 도약’ 전략에 맞춰 천연가스 공급시설에 대한 AI 기반 스마트 공급 시스템 구축 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

가스공사는 AI 디지털 대전환 시기에 발맞춰 지난 2023년부터 유인 공급관리소 28곳을 무인 운영 시스템으로 전환하는 사업을 추진해 인력 운영 효율성을 향상시키는 성과를 냈다.

이어 올해는 공급설비 유지보수, 천연가스 주배관 관리 등 공급 업무 전 분야로 범위를 확대해 AI 스마트 시스템 구축에 나서고 있다.

가스공사 관계자는 “인공지능과 스마트 시스템을 천연가스 공급 업무 전반에 적극 활용해 효율성과 안전성을 혁신함으로써 공공 부문의 AI 대전환을 가장 먼저 이끌고 정부 정책을 든든하게 뒷받침하는 에너지 공기업으로 거듭나겠다”고 말했다.