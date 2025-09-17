- 브랜드·역세권·대단지·신축·평지·초교 도보권 모두 갖춘 아파트 관심 증가

- 실수요 재편으로 수요 쏠림 더욱 커지며 연일 인기 이어가

최근 부동산 시장의 관심은 ‘모두 갖춘 단 하나의 아파트’로 쏠리고 있다. 실거주 목적을 앞세운 수요자 중심의 재편 흐름이 뚜렷해지면서, 분양시장에서 ‘브랜드’, ‘역세권’, ‘대단지’, ‘신축’, ‘평지’, ‘초교 도보권’ 등 핵심 요건을 고루 갖춘 이른바 ‘육각형 아파트’가 주목받고 있다.

특히 최근 강도 높은 대출 규제가 지속되면서, 여러 채를 보유하기보다는 하나의 ‘똘똘한 한 채’를 선택하려는 수요자들이 늘고 있다. 이로 인해 브랜드, 입지, 상품성, 교육환경 등 복수의 핵심 요소를 고루 갖춘 ‘육각형 아파트’에 수요가 집중되는 현상이 더욱 뚜렷해지고 있다. 한 번 선택한 주거지가 장기 보유 자산이 되는 만큼, 실수요자들은 조건을 철저히 따져 진입하려는 경향을 보이고 있다.

부동산 전문가들은 이를 ‘브·역·대·신·평·초’라는 여섯 가지 키워드로 요약한다. 이 조건들은 단순한 인기 요소를 넘어서 입주 후 생활 만족도와 자산가치 유지에 결정적 영향을 미친다. 특히 수도권 시장에서는 이 모든 조건을 동시에 충족하는 단지가 드물어 희소성이 더욱 높아지고 있다.

최근 수도권 분양시장에서도 이 같은 흐름은 뚜렷하다. 지난 5월 경기도 화성시 동탄2신도시에서 분양한 ‘동탄포레파크 자연앤푸르지오’가 대표적인 사례다. 이 단지는 푸르지오 브랜드에 단지 앞 동탄트램 2호선 역세권, 1,524가구 대단지, 평지 입지, 그리고 반경 1km 이내에 초등학교 4개가 위치해 ‘안심 통학권’을 확보했다. 덕분에 1순위 청약에서 평균 68.69대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 실수요자들의 뜨거운 관심을 받았다.

시세도 강세를 보인다. 인천 서구 검단신도시 ‘우미린더시그니처’는 우미린 브랜드, 1,268세대 대단지, 인천 1호선 아라역 역세권, 입주 4년 차 신축, 평지, 한별초 도보권 등 육각형 조건을 모두 갖췄다. 호갱노노에 따르면, 이 단지의 3.3㎡당 평균 시세는 2,324만 원으로 원당동 평균(1,726만 원) 대비 크게 높은 수준이다.

한 업계 관계자는 “단순히 입지만 좋거나 브랜드만 내세우는 시대는 지났다”며 “이제는 단지 주변 교육환경부터 교통, 생활 인프라, 실내 설계까지 ‘전방위 만족’을 주는 육각형 아파트가 실수요자 중심 시장의 주인공이 될 것”이라고 말했다.

이러한 흐름 속 인천 분양시장에서는 BS한양이 10월 미추홀구 용현학익지구에서 분양 예정인 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 시장의 주목을 받고 있다. 이 단지는 브랜드, 역세권, 대단지, 신축, 평지, 초교 도보권이라는 핵심 여섯 요소를 모두 갖추며, 인천 시장에서 보기 드문 육각형 단지로 평가받고 있다.

먼저 ‘인하대역 수자인 로이센트’는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원(용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업)에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모로 평지에 신규 공급되는 브랜드 대단지다.

또한 수인분당선 인하대역을 도보로 이용이 가능한 역세권 입지를 자랑한다. 여기에 인근에 위치한 송도역에는 인천발 KTX(2026년 예정), 월곶~판교선(2029년 예정)이 지나갈 예정이어서 교통 편의성은 더욱 확대될 것으로 보인다. 이와 함께 현재 추진 중인 GTX-B 노선 청학역(계획)이 개통되면, 서울 및 수도권 접근성은 더욱 향상될 전망이다.

단지는 바로 앞에 인천용학초가 위치한 초교 도보권 입지도 갖췄다. 특히 주변에 자리하고 있는 용현남초, 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고교도 모두 도보로 이용할 수 있어 우수한 교육환경을 지녔다는 평가다.

이 밖에도 단지는 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 함께 대형마트, CGV, 공원 등 생활 인프라가 잘 조성돼 있으며, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

더불어 단지는 상품성도 돋보인다. 특히 ‘수자인’은 서울, 김포, 청라 등 수도권 주요 입지에서 총 23만호 이상을 공급한 BS한양의 대표 주택 브랜드다. 이번 인하대역 수자인 로이센트는 브랜드 20주년 기념작으로, 커튼월룩 랜드마크동, 4Bay 판상형 구조 등 특화 설계를 적용해 상품성을 더욱 높였다.

