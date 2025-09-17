한국잡월드와 진로 직업 체험활동 지원 업무협약 체결

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 방세환)가 지난 16일 지역 내 어린이와 청소년들의 진로 직업 체험 활동 지원을 위해 한국잡월드(이사장 이병균)와 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 효율적인 진로 교육 연계를 바탕으로 청소년들에게 다양한 직업을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공해 미래 사회에 대비한 진로 설계 역량을 강화하고 다방면의 지역 인재를 육성하는 등 지역 내 청소년 진로 교육 기반을 한층 강화할 것으로 기대된다.

협약 주요 내용은 ▷자유학기제 등 진로 체험 활동 및 직업 체험 교육 지원 ▷광주시 주관 진로 체험 프로그램의 원활한 예약 협조 ▷취약계층 어린이·청소년 대상 진로·직업 체험 교육 지원 ▷어린이·청소년 및 학부모·교사 대상 진로 직업교육 프로그램 공동 지원 ▷전시 및 사회공헌 행사 공동 추진 및 홍보 협력 등으로 상호 협의된 분야에서 폭넓은 협력이 이뤄질 예정이다.

협약식 이후 참석자들은 관계자의 안내에 따라 실제 업무 현장과 유사하게 조성된 체험 공간을 둘러보며 청소년들의 건강한 성장을 지원하기 위한 진로 교육 활성화 방안에 대해 의견을 나누는 시간을 가졌다.

이병균 한국잡월드 이사장은 “이번 협약을 계기로 더 많은 지역 청소년들이 다양한 직업 체험 기회를 누릴 수 있도록 적극 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

방세환 광주시장은 “우리 어린이·청소년들이 한국잡월드의 우수한 직업 체험 프로그램을 통해 미래 역량을 키우고 스스로의 적성과 진로를 주도적으로 탐색할 수 있기를 기대한다”며 “광주시의 미래세대가 꿈과 희망을 실현할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.