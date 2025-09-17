3대 분야 20개 과제 추진, 6개 분야 기능별 대책반 운영...응급진료상황실, 물가대책상황실 등 구민 불편 최소화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 10월 2일부터 10일까지 추석 종합대책을 추진한다.

추석 연휴는 이동·소비·의료 수요가 늘면서 안전사고와 생활 불편이 동시에 발생하는 시기다.

구는 사전점검과 신속한 대응체계를 바탕으로 연휴 불편과 위험을 최소화한다는 방침이다. 특히 비상의료, 재난 대응, 물가안정 등 현장 체감 과제를 중점 추진한다는 계획이다.

이를 위해 안전, 민생, 생활 3대 분야 20개 과제를 추진한다. 긴급상황 등에 대처하기 위해서는 청소, 교통, 수방 등 6개 분야 대책반을 편성해 상시 운영한다. 전반적인 현장 대응을 위해서는 종합상황실을 구축, 24시간 가동한다.

먼저 비상 의료 대책이다. 구는 10월 3일부터 9일까지 응급진료 상황실을 운영한다. 6, 7일은 경증 환자 진료를 위해 보건소 3층에 비상 진료반을 설치‧운영한다.

한일병원(우이천로 308) 등 인접 구 내 4개 병원도 이 기간 응급의료기관으로 지정해 24시간 응급 비상진료체계를 유지한다.

아울러 문여는 병원(35개소), 의원(935개소) 약국(436개소) 등 1406개소를 지정해 주민들이 불편없이 진료받고 의약품을 구입할 수 있도록 한다. 문 여는 병·의원, 약국에 대한 상세한 정보는 응급의료정보센터(E-GEN) 누리집 등에서 확인할 수 있다.

재난 상황에 대비하기 위해서는 24시간 재난안전상황실과 비상대응반을 운영한다. 추석 연휴 전까지는 안전사고 예방을 위해 가스시설, 도로‧하천 기반시설, 공사장, 다중이용시설, 전통시장, 대형유통마트 등을 점검하고 위험 사항을 사전 조치한다.

명절 전 물가부담 완화를 위해서는 물가대책상황실을 운영, 명절 성수품 물가동향을 파악‧관리한다. 추석 명절 성수품 16개 품목을 집중적으로 살핀다.

이와 함께 전통시장 활성화를 위해 10월 1일부터 10월 9일까지 방학동도깨비시장, 창동신창시장, 창동골목시장 인근 도로 주차를 한시적으로 허용한다.

민생대책으로는 저소득 주민, 독거노인, 노숙인 등 취약계층을 위해 현금과 물품 등을 지원하고, 지역 내 종합사회복지관과 함께 특식 나눔, 전통놀이 행사 등의 프로그램을 실시한다. 보호자 부재 등으로 급식이 어려운 아동에게는 연휴 기간 아동급식을 지원한다.

교통 불편을 줄이기 위해서는 지하철, 시내버스 증차운행과 맞춰 마을버스 9개 노선(도봉01~09)의 막차 시간을 10월 9일 하루 다음날 새벽 2시까지 연장 운행한다.

10월 6일부터 10월 8일까지 생활쓰레기와 재활용품 수거가 일시 중단된다. 이 같은 불편을 해소하기 위해서는 연휴 전날까지 배출된 쓰레기는 전량 수거하고 10월 8일에 음식물쓰레기를 특별수거한다.

오언석 도봉구청장은 “가족들과 함께 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 앞서 계획한 종합대책을 빈틈없이 추진하도록 하겠다”고 말했다.