후진 작업 중 바다로…현장 안전 관리 강화 필요성 제기

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 16일 오후 3시 30분쯤 울릉공항 건설 현장에서 15t 덤프트럭이 바닷물에 빠지는 사고가 발생했다. 이날 사고는 토사를 운반하던 덤프트럭이 후진하던 중 바다로 추락하면서 일어났다.

사고 직후 현장에는 굴삭기 2대가 급히 투입돼 트럭을 끌어 올렸다. 다행히 운전자는 스스로 차량에서 빠져나와 큰 부상은 없었지만, 작업 현장의 안전 관리에 대한 우려가 커지고 있다.

공사 관계자는 “사고 직후 곧바로 구조 작업을 진행했지만, 바다와 인접한 작업 구간의 안전 확보가 미흡했던 점은 사실”이라고 밝혔다.

울릉군과 공사 관계자들은 이번 사고를 계기로 현장 내 안전장치 및 작업 구간 관리 강화 방안을 논의할 계획이다. 해경은 덤프트럭이 후진하다 바다로 빠진 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

이번 사고는 공사 현장 안전 관리의 중요성을 다시 한번 부각하고 있다. 특히 울릉공항처럼 해안가와 가까운 공사 구간에서는 작업자의 주의와 함께 안전장치, 경사로 관리 등 체계적 대책이 요구된다는 지적이다.