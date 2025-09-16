[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부는 한 해커 집단이 SK텔레콤의 내부 정보를 탈취했다고 주장한 것과 관련해, 현장점검 등 조사에 착수했다고 16일 밝혔다.

과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 이날 국제 해킹조직이 SKT의 고객 데이터를 탈취 및 판매하고 있다는 주장을 확인한 후 SKT에 관련 자료 제출을 요구했다. 현장점검 등을 통한 사실관계를 파악할 계획이다.

과기정통부 관계자는 “최근 늘어나는 침해사고로 인해 국민 불안이 가중되고 있다”며 “관련 주장에 대해 신속하게 사실관계를 확인하고 결과를 국민에게 투명하게 공개하겠다”고 밝혔다.

통신·보안업계에 따르면 ‘스캐터드 랩서스$’(Scattered Lapsus$)라는 국제 해킹조직이 전날 텔레그램 채널에서 SKT 고객 데이터 100GB(기가바이트) 분량의 샘플을 1만달러(약 1386만원)에 판매하겠다는 글을 올렸다.

이 조직은 해당 데이터에 고객 ID, 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 생년월일, 가입일 등 민감한 정보가 포함돼 있다고 주장했다.

이에 SKT 측은 사실이 아니라고 반박하고 경찰에 수사를 의뢰한 상태다.