2026년도 군정 주요업무계획’보고회 시작

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 내년도 군정 운영을 위한 본격 준비에 나섰다.

군은 지난 15일부터 ‘2026년도 군정 주요 업무계획’ 보고회를 시작, 오는 23일까지 부서별 정책 방향과 신규·현안·계속사업을 종합 점검하며 군민 체감 성과 창출 방안을 논의하고 있다.

보고회에서는 특히 농업·관광·복지 등 군민 생활과 밀접한 분야에서의 적극행정 추진 사례와 신규 사업이 주목받았다.

내년도 핵심 사업으로는 ▲봉화 임대형 스마트팜 정착 ▲K-베트남 밸리 추진 활성화 ▲분천 산타마을 콘텐츠 확충 ▲봉화형 치유산업 발굴 등이 선정됐다.

군은 각 사업이 실질적으로 지역 경제 활성화와 군민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 면밀한 검토와 실행 계획 수립에 집중하고 있다.

또한 내년은 민선8기의 마지막 해인 만큼, 공약사업 마무리와 추진 상황 점검에도 심혈을 기울인다.

박현국 군수는 “보고회를 통해 민선8기의 성과를 체계적으로 점검하고, 군민이 실제로 체감할 수 있는 정책을 만들어가겠다”며, “농업·관광·복지 등 균형 있는 발전을 통해 지역 주민 생활에 직접적인 변화를 가져오는 것이 목표”라고 강조했다.

봉화군은 이번 보고회에서 도출된 개선 사항을 적극 반영, 적극행정을 통한 군정 운영 계획 구체화에 나서 지역 발전과 군민 만족도 제고를 동시에 달성할 방침이다.