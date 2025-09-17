- 반사이익 받는 ‘클러스터용인 경남아너스빌’, 17일 임의공급 청약 예정

정부가 9·7 대책을 통해 LH가 직접 시행하는 공공분양 확대 정책을 내놓으면서 주택 시장의 판도가 달라지고 있다. 공공택지를 민간에 매각하는 기존 방식 대신, LH가 사업 주체로 나서 직접 분양하는 구조로 전환되면서 민간분양 물량은 줄고 공공분양 물량은 늘어날 전망이다.

이에 따라 청약 제도 역시 공공 기준을 따르게 되면서 소득·자산 요건이 강화되고, 당첨 방식도 달라질 수 있다는 점에서 수요자들의 내 집 마련 전략 재편이 불가피해졌다. 민영 브랜드 아파트 공급은 축소되는 반면, 공공분양은 청약 요건을 충족하는 이들에게 기회가 될 수 있다.

반대로 요건 충족이 어려운 무주택자나 중산층 수요자 입장에서는 기존 민영 아파트의 희소성이 커질 수밖에 없는 상황이다.

공급 측면에서도 불안 요인이 겹친다. 부동산R114 자료에 따르면 내년 전국 아파트 입주 예정 물량은 약 19만 가구로, 올해 27만여 가구보다 30% 이상 줄어들 전망이다. 특히 수도권은 2026년 약 11만1000여 가구 입주가 예상돼 올해 대비 23% 넘게 감소하고, 서울은 올해 4만6700여 가구에서 내년 2만4400여 가구로 절반 가까이 줄어들 것으로 조사됐다.

입주물량 급감은 2027년 이후 더 뚜렷해질 가능성이 크다. 건설사들의 착공 지연과 인허가 축소, 자금 조달 어려움이 겹치면서 2028년 수도권 입주 물량은 5만 가구 대까지 떨어질 수 있다는 전망도 나온다. 분양과 입주가 동시에 줄어드는 구조적 흐름 속에서 신축 아파트의 희소가치는 더욱 높아지고 있다.

상황이 이렇자, 기분양 단지들이 반사이익을 얻고 있다. 청약 요건에 막혀 공공분양 진입이 어려운 실수요자들이 민간 브랜드 아파트로 눈을 돌리면서다. 시장에서도 당분간 신축 아파트의 희소가치가 더 커지고, 이미 분양된 단지로 수요가 쏠리는 현상이 이어질 것이라는 전망도 나온다.

이런 가운데, SM그룹 계열사인 삼라와 SM스틸건설부문이 경기도 용인시에 공급하는 ‘클러스터용인 경남아너스빌’이 합리적인 분양가와 상품 경쟁력을 앞세워 수요자들의 관심을 받고 있다.

‘클러스터용인 경남아너스빌’은 용인시 처인구 양지면 양지리 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 29층, 13개 동, 총 997세대 규모로 조성된다. 양지지구에 처음 공급되는 중대형 아파트로, 선호도 높은 전용 84㎡와 희소가치가 큰 전용 123㎡ 타입으로 구성된 점이 특징이다.

분양 관계자는 “최근 공공분양 확대 정책으로 민간 아파트 공급이 줄어드는 상황에서, 이미 분양된 단지에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “우리 단지는 전용 84㎡ 기준으로 인근 분양 단지보다 1억원 이상 저렴한 가격 경쟁력까지 갖춰, 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 말했다.

실제 ‘클러스터용인 경남아너스빌’은 최근 부동산 정보제공 애플리케이션 호갱노노에서 최고 약 1.1만명의 높은 관심이 모인 바 있다. 특히 부동산 실수요층인 40대 수요자들의 관심이 높다는 후문이다.

다양한 금융혜택을 마련한 점도 눈여겨볼 만하다. 계약금 5%(1차 500만원 정액제), 중도금 60% 전액 무이자 혜택 등을 마련해 초기 자금 부담을 수 있다. 또한 일부 유상옵션을 무상으로 제공해 실질적인 비용 절감 효과까지 기대할 수 있다.

특화설계 역시 눈길을 끈다. 일반 아파트 거실보다 약 1.7m 넓은 6.2m 초광폭 거실, 전·후·측면을 모두 활용할 수 있는 3면 발코니, 현관 창고·팬트리·드레스룸 등 넉넉한 수납공간(타입별·유상옵션)을 통해 공간 활용도를 극대화했다. 특히 84타입의 경우 약 13평의 서비스 면적이 더해져 실사용 면적이 약 39평에 달해 타사 대비 넓게 체감되는 생활공간을 누릴 수 있다.

견본주택은 경기도 용인시 처인구 마평동에 마련돼 방문객을 맞이하고 있다. 임의공급청약을 진행할 예정으로 17일 청약접수를 받고 29일 계약을 실시한다.