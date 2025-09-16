(재)전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원(원장 김성규)은 ‘제4회 익산 호러 홀로그램 페스티벌’을 오는 9월 18~21일과 9월 26~28일, 매일 저녁 6시부터 10시까지 익산교도소세트장에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 과학기술정보통신부, 전북특별자치도, 익산시가 지원하는 ‘홀로그램 기술 사업화 실증지원 사업’의 일환으로, 정보통신산업진흥원이 주최하고 전북테크노파크, 키엘연구원, 한국전자기술연구원, 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원, 원광대학교가 공동 주관한다. 특히 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 수행기관으로서 행사 운영과 콘텐츠 구현을 총괄한다.

2022년 첫선을 보인 ‘익산 호러 홀로그램 페스티벌’은 홀로그램 기술과 호러 테마를 결합한 이색 공포 축제다. 매년 관람객이 꾸준히 증가해 지난해에는 약 3만 5천 명이 방문하며 ‘홀로그램의 도시 익산’을 대표하는 야간 축제로 자리매김했다.

올해는 ‘미스터리 연구소, 끝나지 않는 실험’을 주제로 한 생생한 스토리텔링에 전북 홀로그램 산업의 첨단 기술력을 더해, 지난해보다 한층 강화된 공포 콘텐츠와 다양한 프로그램으로 관람객을 맞이할 예정이다.

축제 현장에서는 ▲호러 홀로그램 콘텐츠 ▲대형 미디어파사드 ▲호러 코스프레 대회 ▲고스트런웨이(호러 캐릭터 쇼) ▲블러드문 댄스(호러 댄스 공연) 등 다채로운 주요 프로그램이 펼쳐진다. 이와 함께 12개 이상의 부대 프로그램도 준비돼 색다른 체험을 선사한다.

또한 익산을 대표하는 홀로그램 기업들의 최신 기술을 직접 체험할 수 있는 B2B 전시관과 관람객 참여형 이벤트도 마련돼 한층 오싹하고 몰입감 있는 축제를 완성할 계획이다.

올해는 참관객들의 편리한 관람을 위해 체험 프로그램을 참여하면 데이터쿠폰을 획득해 킬러 콘텐츠를 체험할 수 잇는 제도를 도입했다.

자세한 내용은 제4회 익산 호러 홀로그램 공식 홈페이지를 통해 확인가능하다.

또한 올해는 사전 신청 제도를 통해 관람객 혜택이 한층 강화된다. 사전 신청자는 현장에서 사용할 수 있는 데이터쿠폰을 우선 지급받아 메인 프로그램을 먼저 즐길 수 있으며, 신청은 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

김성규 원장은 “올해 행사는 첨단 홀로그램 기술과 색다른 스토리텔링을 결합해 한층 진화한 콘텐츠를 선보일 것”이라며, “국내외 관람객들이 익산에서만 경험할 수 있는 특별한 공포 체험을 함께 즐기길 바란다”고 전했다.