주식회사 엘앰(이하 ‘LM’)이 카니발 하이리무진 고객을 위한 9월 한정 프로모션을 선보이며, 프리미엄 미니밴 시장 내 수요층 확대에 나섰다. 이번 프로모션은 지난 9월 5일(금요일)부터 선착순 10대를 대상으로 진행되며, 즉시 출고 가능한 한정 모델에 파격적인 인테리어 혜택과 맞춤형 옵션 구성을 함께 제공하는 것이 특징이다.

카니발 하이리무진은 VIP 의전용은 물론 가족 중심의 프라이빗 모빌리티 수요까지 폭넓게 아우르는 모델로, 실내 활용성과 고급감에서 지속적인 인기를 얻고 있다. 특히 LM은 리무진 특장업계의 오랜 노하우를 바탕으로 고객이 원하는 디테일을 담아내는 커스터마이징 인테리어 설계로 시장의 신뢰를 구축해왔다.

이번 프로모션을 통해 LM은 기존 9천만 원대 리무진 인테리어에서나 경험할 수 있었던 고급 사양을 5,900만 원대(부가세 별도)에 제공한다. 하이엔드 구성을 그대로 유지하면서도, 구매 부담을 크게 낮춘 조건이다. 특히 고급 실내 마감은 카니발 프레스티지 트림을 기반으로 한 맞춤형 설계로, 실용성과 감성을 동시에 만족시킨다.

커스텀 선택 항목도 더욱 강화됐다. 고객은 천정 무드등의 스타일부터 요트 플로어, 대리석 플로어 등 고급 바닥재, 그리고 시트 및 풀트리밍 가죽 컬러까지 직접 선택할 수 있어 ‘세상에 단 하나뿐인 리무진’을 구현할 수 있다. 단순한 차량을 넘어 나만의 공간을 갖고자 하는 수요층에 적합한 구성이다.

또한 LM의 카니발 하이리무진은 4인, 6인, 7인, 9인 등 다양한 시트 구성을 바탕으로 맞춤 제작이 가능하며, 특히 9인승 모델은 고속도로 버스전용차로 이용, 사업자 등록 시 비용처리 및 부가세 환급 등 실질적인 혜택까지 제공돼 개인과 법인 고객 모두에게 높은 만족도를 제공하고 있다.

LM 관계자는 “이번 9월 한정 프로모션은 프리미엄 리무진 인테리어를 가장 합리적인 가격에 소유할 수 있는 드문 기회”라며, “맞춤 설계와 빠른 출고, 차별화된 인테리어 감성을 원하는 고객들에게 큰 호응을 얻고 있다”고 전했다.

한편 LM은 앞으로도 커스터마이징 시스템을 고도화하고, 라이프스타일에 최적화된 다양한 설계 옵션을 강화하며, 프리미엄 미니밴 리무진 시장에서의 선도적인 입지를 이어갈 계획이다.