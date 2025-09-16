경북모금회·영주시, 지역 대표 기업 참여로 더 따뜻한 공동체 다짐

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북사회복지공동모금회(회장 전우헌, 이하 경북모금회)는 15일 영주시 풍기읍 농업회사법인 ㈜정담 ‘정도너츠’ 본사에서 ‘경북 4,800호·영주 100호 착한 가게 가입식’을 열었다.

이날 행사에는 손병일 경북모금회 사무처장, 유정근 영주시장 권한대행, 황보 준 ㈜정담 대표, 정옥희 영주시 나눔봉사단장 등이 참석했다.

영주시는 이번 100호 달성을 지역사회 나눔 문화 확산의 의미 있는 성과로 평가했다.

‘착한 가게’ 캠페인은 매월 3만 원 이상 또는 매출의 일정액을 기부하는 소상공인과 자영업자가 참여하는 나눔 프로그램으로, 음식점·병원·약국·미용실·주유소·어린이집 등 다양한 업종이 동참할 수 있다.

모금된 성금은 지역의 소외계층을 돕는 데 쓰인다.

황보 준 대표는 지역사회 기여 활동을 꾸준히 이어온 인물이다. 영주시 인재 육성장학금 기탁, 독도사랑회 후원 등 각종 사회공헌 활동을 실천해 왔다.

황 대표는 “정도너츠가 지역주민의 사랑으로 성장한 만큼 이번 나눔을 통해 지역사회에 보답하고 싶다”며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 말했다.

유정근 권한대행은 “영주시가 착한 가게 100호를 달성한 것은 나눔의 힘을 보여주는 소중한 성과”라며 “앞으로도 시민과 함께 더 따뜻한 공동체를 만들어 가겠다”고 강조했다.

손병일 사무처장도 “영주시민들의 따뜻한 마음이 모여 이룬 값진 성과이며, 특히 지역 대표 기업의 동참이 큰 의미가 있다”며 “경북모금회도 영주시가 더 행복한 공동체로 발전할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편 영주시와 경북모금회는 지역의 어려운 이웃을 돕기 위한 다양한 사업을 공동 추진 중이며, 앞으로도 복지 향상과 현안 해결을 위해 협력을 강화할 예정이다.