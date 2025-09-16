신세계푸드와 협업…17일 판매 시작

이마트24가 신세계푸드와 협업해 17일 프리미엄버거 2종을 출시한다고 16일 밝혔다. 이 상품은 편의점 맞춤형 제품으로 만들어졌다. 상품 콘셉트, 맛, 제조까지 출시까지 3개월이 걸렸다.

더블비프치즈버거와 블랙페퍼더블버거는 모두 국내산 원육함량이 69% 이상 함유한 고퀄리티 패티로 구성됐다. 패티의 원육함량을 늘려 고기맛을 극대화하고, 두툼한 두께로 씹히는 맛과 직화 풍미가 살아있는 것이 특징이라는 게 이마트24의 설명이다. 더블비프치즈버거는 고퀄리티 패티 2장과 치즈, 그릴드 어니언, 피클, 특제 바베큐 소스로 구성됐다. 블랙페퍼더블버거는 패티 2장과 그릴드 어니언, 피클, 특제 블랙페퍼소스로 만들어졌다.

두 상품 모두 3980원이다. 햄버거 전문점 유사 상품 대비 약 10% 저렴하다.

이경미 이마트24 FF팀 MD(상품기획자)는 “앞으로도 고객이 합리적인 가격으로 한 끼 식사를 할 수 있도록 신세계푸드와 협력해 차별화한 먹거리를 선보일 것”이라고 말했다. 박연수 기자