10주 이상 매수 시 응모 가능…순금 한 돈 등 경품 제공

[헤럴드경제=김유진 기자] NH-아문디자산운용은 오는 25일까지 ‘HANARO 글로벌금채굴기업 상장지수펀드(ETF)’ 매수 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이벤트는 해당 ETF를 신규로 매수한 투자자를 대상으로 한다. 오는 25일까지 10주 이상 매수한 뒤 응모하면 참여할 수 있으며, 당첨자는 오는 29일 발표된다.

경품으로는 순금 한 돈(1명)을 비롯해 고성 공룡세계엑스포 관람권 4인권(100명), 또래오래 치킨세트(50명), 스타벅스 아메리카노 톨 사이즈(200명) 등이 마련됐다. NH-아문디자산운용은 “투자자도 금 채굴의 기쁨을 누릴 수 있도록 준비했다”고 설명했다.

HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 미국·캐나다 등 글로벌 금 채굴 기업에 투자하는 주식형 펀드다. 주요 편입 종목은 뉴몬트(Newmont), 애그니코 이글 마인스(Agnico Eagle Mines), 바릭 마이닝(Barrick Mining) 등이다.

금 채굴 기업은 광산 운영비용과 같은 고정비 지출이 크기 때문에 금 가격이 상승하면 수익이 더 크게 늘어난다. 올해 들어 금값이 오르는 동안 채굴비용은 유지되면서 주요 금 채굴 기업의 실적이 큰 폭으로 개선됐고, 주가도 동반 상승했다.

ETF 성과도 이런 흐름을 반영했다. 지난 14일 기준 수익률은 1개월 20.02%, 6개월 53.58%, 1년 86.71%로, 같은 기간 국내 금 시세를 반영하는 KRX 금현물지수(각각 11.09%, 18.8%, 52.49%)를 크게 웃돌았다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 금 가격 상승기에 높은 수익을 추구할 수 있는 효과적인 투자수단”이라며 “이번 이벤트를 통해 투자자들이 금채굴기업 ETF라는 또 다른 금 투자 방식을 경험하길 기대한다”고 말했다.