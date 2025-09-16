세종일자리경제진흥원과 업무협약 체결 SKB 소상공인 지원, 세종시 지역 상권 활성화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK브로드밴드는 지역경제 활성화와 상생협력 생태계 구축을 위해 세종특별자치시, 세종일자리경제진흥원과 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 업무협약은 공공기관과 민간기업간 소상공인 상생협력 지원체계 구축을 위해 진행됐다. 또 경기침체와 소비패턴 변화 등으로 어려움을 겪고 있는 지역사회 소상공인·골목상권·전통시장 등을 위해 추진됐다.

세부적으로 SK브로드밴드는 세종시 소상공인들을 위해 ▷골목상권 지역거점 육성 ▷소비 진작과 소상공인 매출 확대 ▷디지털 경쟁력 강화 등을 지원한다.

세종시와 세종일자리경제진흥원은 지역 상권과 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있는 행정지원, 다양한 축제와 문화공연 마케팅 등으로 SK브로드밴드와 소상공인 간 협력을 돕는다.

김성수 SK브로드밴드 유선·미디어사업부장은 “이번 업무협약은 지역경제 활성화를 위한 공공과 민간의 상생협력 의지”라며 “세종시 지역 상권 및 소상공인과 함께 성장하는 협력 사례는 물론, 지역사회를 위한 다양한 상생 프로그램을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.

한편, SK브로드밴드는 소상공인이 사업장 운영 시 맞닥뜨릴 수 있는 각종 피해를 보상해 주는 든든 인터넷, 인터넷 요금 최대 40% 할인과 폐업 시 남은 할인반환금을 면제해 주는 힘내CEO 1년 약정 할인 등 소상공인을 위한 설루션을 제공하고 있다.