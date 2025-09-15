[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 대구·경북 최대 규모의 ‘뉴발란스’ 메가숍을 리뉴얼 오픈했다고 15일 밝혔다.

매장은 기존 270㎡(약 81평)에서 773㎡(약 234평)으로 약 3배 가까이 확장했다.

기존 라이프스타일 의류와 신발 위주에서 러닝화 등 퍼포먼스 라인, 캐리오버 인기 라인, 우먼스 라인을 대폭 확대해 선보인다.

할인율이 높은 클리어런스 상품존도 별도로 운영해 합리적인 가격에 다양한 제품을 만나볼 수 있다.

이시아폴리스점은 지난해 대구·경북 최대 규모로 문을 연 나이키 유나이트, 아디다스 펄스 매장에 이어 이번 뉴발란스 메가숍 오픈으로 스포츠 초대형 매장을 모두 갖춘 스포츠 메가스토어로 자리매김했다.

리뉴얼 오픈을 기념해 오는 28일까지 전 제품 20% 추가 할인 행사도 진행한다.

문태훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “최근 스포츠 상품군 수요가 늘어나 고객의 니즈에 맞춰 뉴발란스 매장을 새롭게 리뉴얼했다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 유치해 지역 대표 아울렛의 위상을 확고히 다져 나가겠다”고 말했다.