“경찰 자체 종결로 ‘사건처리 기간’ 줄어” 유재성 경찰청장 직무대행 간담회서 발언 지난달 기준 54.4일 수사권 조정 이전 수준

[헤럴드경제=이용경 기자] 유재성 경찰청장 직무대행이 검·경 수사권 조정 이후 사건처리 기간이 늘었다는 지적과 관련해 “경찰 단계에서는 사건처리 기간이 단축돼 왔다”고 밝혔다.

유 직무대행은 15일 오전 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 열린 정례 기자간담회에서 검·경 사건처리 기간이 늘었다는 지적과 관련해 “통계 산출 방식 등 불명확한 부분이 있어 확인이 필요하다”면서도 “올해 8월 말 기준으로 경찰 단계의 사건처리 기간은 평균 54.4일로 수사권 개혁 이전 수준으로 회복했다”고 말했다.

최근 일부 언론에서 보도된 대검찰청 ‘검·경 합산 사건처리 기간’ 통계에 따르면 2020년 142.1일에서 2024년 312.7일로 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다. 하지만 유 직무대행은 이날 경찰 단계만 고려했을 때 오히려 사건처리 기간이 줄었다고 설명한 것이다.

유 직무대행은 “경찰에서는 수사권 개혁 직후 새로운 절차가 생기고 또 전건접수 제도가 생기는 등 여러 요인에 따라 일시적으로 사건처리 기간이 증가했었다”고 밝혔다.

다만 “사건 지휘 및 관리 강화, 팀장 중심의 수사체계 구축, 조직 정비 및 인력 확충, 포상 및 사기 진작책 확대 등 다각적 노력을 통해 평균 사건처리 기간을 줄였다”며 “앞으로도 수사 역량을 강화하고 장기사건을 최소화 할 수 있는 대책을 지속적으로 추진하겠다”고 강조했다.

경찰의 평균 사건처리 기간은 2020년 55.6일에서 수사권 조정 이후인 2021년 64.2일, 2022년 67.7일로 증가했다. 하지만 2023년 63.0일, 지난해 56.2일로 감소했다. 올해는 지난 8월 말을 기준으로 54.4일을 기록했다.

경찰은 대검찰청 통계에 대해서 경찰이 검찰 요구로 보완 수사를 하는 기간 등을 합한 것이라고 설명했다. 또 불송치의 경우에는 경찰 단계에서 자체적인 종결이 가능해졌기 때문에 국민들 입장에서는 사건처리 기간이 단축된 부분이 있다고 부연했다.