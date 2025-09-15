인구 감소·청년 유출 극복 모색… 군 단위 청년정책의 새로운 모델

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 청년정책 추진 성과를 인정받아 ‘2025 제8회 청년 친화 헌정 대상’ 정책 대상을 수상했다.

시상식은 13일 서울 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘대한민국 청년의 날’ 기념식에서 진행됐다.

청년친화헌정대상은 (사)청년과미래 청년친화헌정대상 선정위원회가 청년친화지수를 기준으로 정책·입법·소통 분야에서 두드러진 성과를 낸 지자체를 선정·시상하는 상이다. 올해는 3개 광역자치단체와 45개 기초자치단체가 수상 명단에 올랐다.

예천군은 ▲‘청년창업 키움·돋움 사업’을 통한 창업 초기 지원과 성장 단계별 맞춤형 지원, ▲‘청년활동가 학교’ 운영으로 지역 청년 네트워크 강화, ▲청년센터를 중심으로 한 교육·문화 프로그램 활성화 등을 높이 평가받았다.

이로써 청년 활동 기반을 제도적으로 강화하고, 청년들의 지역 정착 가능성을 높였다는 점이 주요 선정 배경으로 꼽힌다.

전문가들은 이번 수상이 단순한 행정 성과를 넘어, 인구 감소와 청년 유출이라는 지방 공통 과제를 풀어내기 위한 실질적 시도로 의미를 갖는다고 분석한다.

특히 대도시 중심으로 집중되던 청년정책을 군 단위 기초자치단체가 내실 있게 추진했다는 점에서 정책적 파급효과가 기대된다는 평가다.

김학동 군수는 “이번 수상은 지역 청년들과 함께 일군 성과라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 청년들이 지역에서 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 실질적이고 지속 가능한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

예천군의 사례는 지방 소멸 위기 속에서 청년 정책이 지역의 지속 가능성을 좌우하는 핵심 축임을 보여주는 단면이다. 단기적 시책을 넘어 장기적 생태계 조성이 뒷받침되지 않는다면 성과가 일시적으로 그칠 수 있다는 점에서, 향후 정책의 연속성과 실행력이 관건으로 지적된다.