대한민국은 대전환의 기로에 서 있습니다.

경제적으로는 저성장 국면의 장기화 조짐이 나타나면서 기존의 관성을 과감히 버리고 새로운 성공 방식을 모색해야 합니다. 산업적으로는 AI(인공지능) 골든 타임에 진입한 가운데 물적·인적 자원의 한계를 극복하고 세계에서 경쟁 우위의 기술 패권을 선점해야 하는 상황입니다. 정치외교적으로도 만만치 않습니다. 새로 출범된 정부와 민간이 원팀으로 호흡을 맞춰 이젠 기본 값이 된 자국 우선주의와 한층 고도화된 통상무역의 방정식을 풀어야 하는 과제에도 직면해 있습니다.

이에 헤럴드경제는 국가적 경제 현안에 대한 현실을 공유하고 해법 및 전략에 대해 함께 머리를 맞대는 자리를 마련하고자 합니다. 올해로 9회째를 맞는 ‘헤럴드 기업포럼(HBF·Herald Business Forum) 2025’는 10월 경주에서 열리는 ‘APEC 2025 KOREA’에 앞서 지속가능한 내일을 모색하기 위해 ‘리부트 코리아, 투게더 앤 투모로우’라는 주제로 오는 9월 24일 서울신라호텔 다이너스티홀에서 개최됩니다.

기조연설자는 대통령 정보과학기술 수석보좌관을 역임한 김태유 서울대 명예교수와 KT 대표이사를 지낸 구현모 카이스트 교수(산업·시스템공학)입니다. 각각 4차산업혁명과 AI 혁신을 주제로 인사이트를 공유합니다.

첫번째 세션인 ‘AI와 미래 모빌리티’에서는 양희원 현대차 R&D 본부장(사장)과 김제영 LG에너지솔루션 CTO(최고기술책임자)가 연사로 나서고, 두번째 세션인 ‘AI와 미래 산업’에서는 이진식 LG AI연구원 랩장, 권석준 성균관대 교수, 이보나 삼성전자 DA사업부 상무가 강연을 펼칩니다.

세번째 세션인 ‘AI와 미래 자동화’에서는 유튜버 모카(김한용), 류수정 서울대 차세대반도체혁신융합대학 초빙교수(전 사피온 대표), 장-피에르 하우스트 유니버셜 로봇 대표가 연사로 출연하고 네번째 세션인 ‘AI와 미래 전략산업’에서는 최태복 HD현대중공업 특수선사업부 상무와 김원욱 한화에어로스페이스 첨단엔진사업단장이 조선·방산 산업의 비전을 나눌 예정입니다.

▶일시: 2025년 9월 24일(수) 오전 8시 15분 개최

▶장소: 서울신라호텔 2층 다이너스티홀

▶주제: 리부트 코리아, 투게더 앤 투모로우

▶주최·주관: 헤럴드경제