[헤럴드경제=한지숙 기자] 한국사 강사 출신 전한길 씨가 미국 보수 성향 정치 활동가 찰리 커크의 총격 사망 사건을 언급하며 자신도 피격을 우려해 방탄복을 구입했다고 밝혔다.

전씨는 13일(현지시간) 미국 버지니아주 샹티이에서 열린 워싱턴트루스포럼 행사에서 초청 연사로 나서 미국 청년 우익 단체 ‘터닝포인트 USA’ 창립자 커크가 자신의 롤모델이라며 “저 역시 언제 죽을지 모른다. 사실 이 행사를 오면서도 누가 총 들고 있는 거 아닌가 (걱정돼) 제가 이틀 전에 150만 원짜리 방탄복도 구입했다”고 말했다.

‘트루스포럼’은 국내 강경 보수 성향 청년단체로, 2025년 대선 ‘부정선거론’과 ‘윤 어게인’의 정당성을 미국에 알릴 목적으로 미국에서 행사를 개최한 것으로 전해졌다.

커크는 지난 10일 미국 유타주 유타밸리대에서 강연 도중 암살됐다.

전씨는 커크 암살 사건을 이재명 정부의 종교 탄압설과 연결짓기도 했다. 그는 “대한민국에서 교회 탄압이 이뤄지고 있고, 미군기지가 압수수색 당했다”며 “이재명 대통령이 도널드 트럼프 미 대통령 앞에서 이를 알면서도 모른다고 거짓말을 했다”고 주장했다.

이어 “일주일 전 한국에 와 종교 탄압을 목격한 커크가 이를 트럼프 대통령에게 알리겠다고 말한 뒤 바로 3일 전 유타밸리대에서 유명을 달리했다”고 말했다.

그는 자신이 미국으로 건너온 이유에 대해선 “언제 출국 금지·구속될지 모르겠다는 생각이 들어서 왔다”고 했다.

전씨는 또한 자신의 유튜브 채널이 구글로부터 수익 정지 명령을 받은 사실도 알렸다.

전씨는 “‘전한길뉴스’가 바로 어제 ‘민감한 문제’ 때문에 수익 정지 명령을 받았다”며 “언론 탄압이자 보수 우파를 죽이기 위한 것”이라고 했다. 그는 “아마도 이재명을 비판하니까 그게 민감한 문제가 된 것 같다”며 “헌법에 보장된 표현의 자유, 언론의 자유 통해 진실을 전했는데 민감한 사건을 누가 판단하느냐. 구글코리아 안에 있는 좌파 직원들이 판단하는 거냐”라고 따졌다.

이어 “전한길은 불법행위를 하거나 허위사실을 유포한 적도 없다”며 “다만 이재명과 위성락, 조은석과 이런 인간들이 행하는 짓에 대해 실체 알렸을 뿐이고 진실 알렸을 뿐”이라고 강조했다.

유튜브는 전 씨의 채널을 ‘민감한 콘텐츠’ 정책 위반으로 판단해 수익 창출을 중단한 것으로 추정된다.

유튜브 콘텐츠 가이드라인을 보면 민감한 사건으로부터 이익을 얻거나 이를 악용하는 콘텐츠의 경우 수익을 창출할 수 없도록 하고 있다.

일각에서는 무비자 전자여행허가(ESTA)로 미국에 들어온 전씨가 앞서 유튜브 라이브 방송을 하면서 후원을 받는 등 수익 활동을 한 것을 두고 미국 이민법 위반 소지가 있다는 주장이 제기되기도 했다.

‘ESTA’는 관광이나 단순 비즈니스 방문만 허용할 뿐, 영리 목적의 활동은 금하고 있다.